Arturo Reyes se reúne con consejeros del IPN tras protestas y exigencias de su salida

Un día después de que estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) alistaran nuevas movilizaciones y plantearan incluso una marcha a la Secretaría de Gobernación para exigir la salida del director general, Arturo Reyes Sandoval sostuvo una reunión de más de cinco horas con alumnos integrantes del Consejo General Consultivo.

El encuentro ocurrió en la Dirección General del Instituto y tuvo como propósito escuchar demandas de distintas escuelas y unidades académicas, informó el propio Politécnico en un comunicado oficial.

La reunión se realizó luego de que estudiantes concentrados en Plaza Roja, en Zacatenco, presentaran una propuesta de pliego petitorio en la que acusaron una crisis administrativa y de representación dentro del IPN, además de demandar auditorías externas, mayor transparencia presupuestal y democratización en la elección de autoridades.

De acuerdo con el Instituto, en la mesa participaron representantes estudiantiles del CECyT 8 “Narciso Bassols”, CECyT 13 “Ricardo Flores Magón”, la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) y el Centro de Investigación en Ciencias Aplicadas y Tecnología Avanzada (CICATA), entre otros planteles.

Durante el encuentro, Reyes Sandoval llamó a que la información compartida llegue a las comunidades escolares para construir estrategias de atención a los problemas planteados.

Asimismo, destacó que en 2025 el IPN fue objeto de 237 auditorías, cuyos resultados son públicos, en respuesta a las exigencias de transparencia financiera expresadas por sectores estudiantiles.

El director general también afirmó que mantiene comunicación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, para atender temas presupuestales del Instituto.

En días recientes, alumnos de distintas escuelas han denunciado carencias de infraestructura, falta de materiales, retrasos administrativos y escasa respuesta institucional, inconformidades que escalaron hacia demandas de reforma interna y cambios en la conducción del Politécnico.

Al respecto Reyes Sandoval planteó: “Quiero decirles que se han hecho más cosas en estos últimos cinco años que a lo mejor en los 10 o 12 años (anteriores). No solo hablo de la creación de nuevas unidades, sino de dar mantenimiento y crear infraestructura del Politécnico”.

Para este jueves se tiene contemplada una manifestación en el Casco de Santo Tomás por parte de estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), quienes convocaron a alumnos de otras unidades académicas para discutir una ruta común frente a problemáticas que afectan al Instituto