Profeco y sector tortillero acuerdan reforzar vigilancia para mantener precios

La Procuraduría Federal del Consumidor encabezó una mesa de trabajo con autoridades federales y representantes de la industria de la masa y la tortilla, como parte del seguimiento al acuerdo para evitar incrementos en el precio de este producto básico.

El encuentro, liderado por el titular de la Profeco, Iván Escalante Ruiz, se realizó tras la reunión previa con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, donde se determinó que no existen condiciones que justifiquen un aumento en el costo de la tortilla.

Durante la mesa se detallaron las facultades de la Procuraduría, entre ellas la verificación de precios, supervisión de básculas, monitoreo del kilo de tortilla y atención a denuncias por abusos o irregularidades en la venta. Asimismo, se aclaró que la dependencia no fija precios ni regula la producción de maíz.

Como parte de los acuerdos alcanzados, la Profeco realizará visitas de vigilancia a establecimientos, reforzará campañas para fomentar la compra en tortillerías y continuará con el monitoreo de precios a través del programa “Quién es Quién en los Precios”.

También se estableció que se analizará la participación de autoridades locales en la supervisión de puntos de venta fuera de tortillerías, y se dará seguimiento a los compromisos en una próxima reunión en aproximadamente tres semanas.

En el diálogo participaron dependencias como la Secretaría de Economía y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, así como representantes de cámaras y organizaciones del sector tortillero a nivel nacional.