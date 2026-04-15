¿Qué traerá el Frente Frío número 44?; lluvias dejan presas al 56% de llenado

La interacción del Frente Frío número 44 de 48 pronosticados y una línea seca en el norte de la República Mexicana, junto con la corriente en chorro subtropical, generarán viento de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Además de condiciones para la formación de torbellinos en el norte de Coahuila, norte de Nuevo León y noroeste de Tamaulipas, así como chubascos con posible granizo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, y lluvias aisladas en Chihuahua y Zacatecas.

Los vientos iguales o superiores a 50 kilómetros por hora podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos de la Comisión Nacional del Agua y seguir las recomendaciones de las autoridades estatales y de protección civil", indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Destacó que a su vez, canales de baja presión en el interior y sureste del país y el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y el Océano Atlántico, originarán chubascos en Hidalgo, Puebla, Estado de México, Oaxaca y Chiapas, y lluvias aisladas en Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Asimismo, se prevé viento de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Campeche y Yucatán. De 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima,

Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

El SMN señaló que también se espera oleaje de 1 a 2 metros de altura en la costa occidental de la Península de Baja California y costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El SMN señaló que también se espera oleaje de 1 a 2 metros de altura en varias zonas costeras del país. Cuartoscuro

Las temperaturas máximas serán de 40 a 45 grados en Sinaloa, el norte de Nayarit, sur y suroeste de Jalisco, este de Colima, sur y suroeste de Michoacán, noroeste de Guerrero y el sur de Morelos.

De 35 a 40 grados Celsius en Coahuila, Durango, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán, el sur de Baja California Sur, sur de Sonora, suroeste de Chihuahua, sur de Zacatecas, este de Nuevo León, centro y oeste de Tamaulipas, y el suroeste de Puebla, y de 30 a 35 grados en Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo y el suroeste del Estado de México.

Por la mañana, las temperaturas mínimas serán de -5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla, y de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas de Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.

Lluvias dejan presas al 56% de llenado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dio a conocer que en lo que va del año, se registraron 68.2 milímetros de lluvia, que en comparación con la lámina nacional del mismo periodo en la climatología de 1991-2020, que es de 64.8 milímetros, representó condiciones cercanas al promedio.

Destacó que en los últimos siete días, las principales precipitaciones se presentaron en Xicotepec de Juárez, Puebla con 181.6 milímetros; Cuetzalan del Progreso, Puebla 153.9 milímetros y Camacho, Nuevo León 142.0 milímetros.

A la fecha, sólo cinco presas cuentan con más del 100 por ciento de almacenamiento. Cortesía

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dio a conocer que las 210 principales presas del país, cuentan con 70 mil 013 millones de metros cúbicos de agua disponible, lo que representa un déficit de tres por ciento, con respecto a la media histórica.

En la sesión informativa del Comité Técnico de Obras Hidráulicas, la Conagua puntualizó que los embalses tienen un promedio de 56 por ciento de llenado.

A la fecha, sólo cinco presas cuentan con más del 100 por ciento de almacenamiento; 71 entre 75 y 100 por ciento; 68 entre 50 y 75 por ciento, y 66 menos del 50 por ciento.

fdm