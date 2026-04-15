Policías de Manzanillo, Colima, son detenidos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada

Ocho policías del municipio de Manzanillo, Colima, fueron detenidos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Los detenidos, siete hombres y una mujer, contaban con una trayectoria de entre ocho y 25 años dentro de la corporación.

La Fiscalía General del Estado informó que los elementos ya fueron ingresados al Centro de Reinserción Social del municipio, donde permanecen en espera de su audiencia inicial, luego de que un juez emitiera órdenes de aprehensión en su contra por asociación delictuosa y uso indebido de información relacionada con instituciones de seguridad pública.

El operativo de captura contó con la participación de fuerzas estatales y federales, incluyendo la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

De acuerdo con labores de inteligencia, los policías habrían colaborado desde 2023, proporcionando información clave para facilitar sus actividades.

“Los integrantes reportaban, entre otras cosas, detenciones, instalación de puntos de revisión y atención a reportes del C5 en tiempo real. Facilitaban información estratégica a una célula del grupo delictivo denominado Cártel Jalisco Nueva Generación, brindándoles apoyo logístico”, señaló el fiscal de Colima, Bryant García.

De igual forma el titular de la Fiscalía estatal detalló que los agentes utilizaban la aplicación de mensajería cifrada Threema para compartir datos sensibles, como reportes de detenciones, instalación de filtros de seguridad y atención de incidentes del sistema C5i en tiempo real, lo que permitía al grupo delictivo anticipar operativos.

Asimismo, la dependencia señaló que tras el asesinato del ex secretario del Ayuntamiento de Manzanillo, Arturo Fabián Galván, y su esposa, ocurrido el 2 de febrero de 2025, se realizaron cateos que derivaron en el aseguramiento de teléfonos celulares con información clave para vincular a los policías en activo con el grupo criminal.

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JCS