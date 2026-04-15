Buzo intenta llevarse 14 caracoles rosados y una estrella de mar en Yum Balam

En un operativo conjunto, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y personal de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) realizaron la retención precautoria de una embarcación menor tras detectar actividades de pesca sin autorización en la laguna de Yum Balam, en Quintana Roo.

La acción se llevó a cabo en las inmediaciones de Playa Azul, donde durante un recorrido de vigilancia, autoridades interceptaron a una persona que practicaba buceo para la extracción de especies marinas. Al momento de la inspección, el individuo transportaba en un kayak 14 ejemplares de caracol rosado y una estrella de mar, todos aún con vida.

En Yum Balam fue retenido un buzo que intentaba llevarse 14 caracoles rosados y una estrella de mar Foto: Especial

De acuerdo con el reporte oficial, el pescador no contaba con los permisos necesarios para realizar esta actividad, lo que derivó en la intervención inmediata de los elementos navales y personal de Conapesca.

Como parte del procedimiento, se procedió al aseguramiento precautorio de la embarcación y de los implementos utilizados, mismos que quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar la situación legal del caso.

En Yum Balam fue retenido un buzo que intentaba llevarse 14 caracoles rosados y una estrella de mar Foto: Especial

En tanto, los ejemplares asegurados fueron devueltos a su hábitat en condiciones óptimas, una medida que, según autoridades, busca mitigar el impacto ambiental derivado de estas prácticas.

El caracol rosado es una especie protegida debido a su sobreexplotación, por lo que su captura sin regulación representa un riesgo para el equilibrio ecológico de la región.

Este tipo de operativos, forman parte de las acciones permanentes para combatir la pesca ilegal y preservar los recursos marinos del país.

En Yum Balam fue retenido un buzo que intentaba llevarse 14 caracoles rosados y una estrella de mar Foto: Especial

En Veracruz muere tortura por derrame de hidrocarburo

Por Lourdes López

Una necropsia practicada a una tortuga verde (Chelonia mydas) confirmó niveles extraordinariamente altos de intoxicación por hidrocarburos en diversos órganos; un hallazgo que especialistas vinculan directamente con los derrames que persisten en las playas del sur de Veracruz.

El ejemplar fue localizado en la zona costera del ejido Guillermo Prieto, en el municipio de Coatzacoalcos, por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y entregado al médico veterinario zootecnista Jaime Takami Ortega, encargado de realizar el estudio.

El análisis clínico determinó que el quelonio —una especie protegida y amenazada por la presión industrial en el Golfo de México— murió por ingesta y exposición directa a compuestos derivados del petróleo.

Durante el procedimiento, Takami documentó manchas negruzcas en el tracto intestinal, el hígado y otros órganos vitales, evidencia de que los contaminantes penetraron de manera letal en el organismo.

El especialista describió el caso como uno de los episodios más agresivos registrados en la región. “Es la intoxicación por hidrocarburo más fuerte que he visto; los intestinos estaban negros por dentro y el hígado desecho”, señaló tras la intervención realizada el sábado.

El reporte técnico concluye que la estructura interna del animal estaba completamente destruida por el crudo, descartando señales de lesiones físicas que sugirieran otra causa de muerte. Aunque existen antecedentes de fauna marina afectada por colisiones o redes —como ha ocurrido con los manatíes—, Takami subrayó que este deceso es atribuible a la contaminación al cien por ciento, dada la magnitud y distribución del daño.

Este incidente se suma a la creciente lista de fauna afectada por los pasivos ambientales y derrames industriales en el litoral veracruzano. En esta zona, comunidades costeras y organizaciones civiles han denunciado afectaciones recurrentes no solo a tortugas, sino también a aves, peces y mamíferos marinos.

De acuerdo con ambientalistas, la fuga de hidrocarburos se convirtió en un problema crónico y los impactos sobre la biodiversidad exigen una intervención institucional inmediata.

jcp