Trump vuelve a compartir imagen religiosa junto a Jesús

El presidente estadunidense Donald Trump compartió una imagen en su cuenta de Truth Social en la que aparece siendo abrazado por Jesucristo, apenas un par de días después de publicar otra en la que se representó a sí mismo como un “médico” de la Cruz Roja.

La nueva imagen fue publicada originalmente en X por un seguidor de Trump con el mensaje: “Nunca he sido un hombre muy religioso... pero, con todos estos monstruos satánicos, demoniacos y que sacrifican niños saliendo a la luz... ¡Dios debería estar jugando su carta de Trump!”.

El mandatario compartió una captura de la publicación en su red Truth Social con el comentario: “Puede que a los lunáticos de la izquierda radical no les guste esto, ¡pero a mí me parece muy bonito!”.

La nueva publicación se da luego de que el domingo compartió una imagen realizada con inteligencia artificial que lo retrataba con una túnica blanca y un manto rojo. Trump negó que estuviera intentando parecerse a Jesucristo y aseguró que era él como un médico.