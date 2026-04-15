Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra petróleo de Irán

Estados Unidos anunció que endurecerá las sanciones contra la industria petrolera de Irán, mientras Teherán mantiene el cierre del Estrecho de Ormuz.

Estas medidas apuntan a la infraestructura de transporte de petróleo, al imponer sanciones a más de 20 personas, empresas y buques que operan dentro de la red del magnate del transporte de petróleo Mohammad Hossein Shamkhani, según informó el Departamento del Tesoro.

El Departamento del Tesoro está actuando con firmeza mediante 'Furia Económica', al apuntar contra las élites del régimen, como la familia Shamkhani, que intenta lucrarse a costa del pueblo iraní", declaró en un comunicado el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aludiendo a una campaña de presión financiera contra Irán que emula el nombre de la operación militar estadounidense que desató la guerra.

Shamkhani es hijo del funcionario de seguridad Ali Shamkhani, asesor del asesinado líder supremo iraní Ali Jamenei, también asesinado el 28 de febrero, el primer día de los ataques de Estados Unidos e Israel al inicio de la guerra en Oriente Medio.

Estados Unidos está actuando para limitar de forma decisiva la capacidad de Irán de generar ingresos mientras intenta mantener el estrecho de Ormuz como rehén", señaló el Departamento de Estado en un comunicado separado.

El Gobierno de Donald Trump lleva tiempo afirmando que está ejerciendo "máxima presión" sobre Irán por su programa nuclear y su apoyo a los militantes en todo Oriente Medio, aunque el petróleo sancionado ha seguido llegando a China.

"Hemos comunicado a los países que, si compran petróleo iraní o si tienen dinero iraní depositado en sus bancos, ahora estamos dispuestos a aplicar sanciones secundarias", declaró el secretario del Tesoro Scott Bessent a periodistas en la Casa Blanca.

El bloqueo marítimo de Estados Unidos contra Irán comenzó el lunes. Anteriormente, China compraba más del 80 por ciento del petróleo exportado por la república islámica.

El Departamento del Tesoro también está apuntando a la infraestructura de transporte de petróleo de Irán mediante la imposición de sanciones a más de dos decenas de personas, empresas y buques.

Las sanciones se dirigen a una red del magnate iraní del transporte de petróleo Mohammad Hossein Shamkhani, indicó el Tesoro.

El Tesoro también está sancionando al ciudadano iraní Seyed Naiemaei Badroddin Moosavi, a quien acusa de ser un financiador de Hezbolá, y a tres empresas vinculadas a una trama de blanqueo de capitales que implica la venta de petróleo iraní a cambio de oro venezolano.

Irán ha cerrado el estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte de petróleo y gas, en represalia por la campaña bélica de Estados Unidos e Israel. Estados Unidos está ahora llevando a cabo un bloqueo naval de los puertos iraníes.

La medida se produce semanas después de que Washington emitiera una exención de 30 días de las sanciones al petróleo iraní en el mar, lo que, según Bessent, permitió que unos 140 millones de barriles llegaran a los mercados mundiales en un intento por aliviar la presión sobre el suministro energético.

Bessent confirmó el miércoles que la exención, emitida el 20 de marzo y con vencimiento previsto para el 19 de abril, no se renovaría, una medida que Reuters informó el martes.

Estados Unidos tampoco ha renovado la exención sobre el petróleo ruso en el mar, que expiró el sábado.

Con información de AFP.