Papa llama a acabar con abusos de poder; primer día en Camerún

YAUNDÉ.— León XIV envió un potente mensaje político a las autoridades de Camerún, a las que invitó a hacer un “examen de conciencia” para luchar contra la corrupción y los abusos de poder y proteger los derechos humanos.

Para que prevalezca la paz y justicia, hay que romper las cadenas de la corrupción que desfiguran ‌a la autoridad y la despojan de su credibilidad.” León XIV AFP

Ante las autoridades del país y su presidente Paul Biya, de 93 años, que dirige Camerún con mano de hierro desde 1982, pronunció un discurso de una firmeza poco común pidiendo que se “rompan las cadenas de la corrupción”

“Es hora de examinar nuestra conciencia y dar un valiente paso adelante”, dijo el primer Papa estadunidense a Biya y al primer ministro Joseph Dion Ngute en la ciudad de Yaundé, poco después de llegar a Camerún desde Argelia, en el tercer día de su visita por el continente.

“Para que prevalezcan la paz y la justicia, hay que romper las cadenas de la corrupción, que desfiguran a la autoridad y la despojan de su credibilidad”, dijo León XIV en un discurso inusualmente directo para un viaje papal al extranjero.

“Los corazones deben liberarse de una sed idolátrica de lucro”, agregó.

Por su parte, el presidente Biya dijo que “el mundo necesita el mensaje de paz” de León XIV.

Camerún, que ocupa el puesto 142 de 182 en el índice de la ONG Transparencia Internacional, sigue enfrentándose a un alto nivel de corrupción que alimenta las críticas de la oposición y de las organizaciones internacionales.

La reelección de Biya en octubre de 2025 también estuvo seguida de manifestaciones reprimidas con sangre.

“La seguridad es una prioridad, pero debe ejercerse siempre respetando los derechos humanos”, lanzó el Pontífice y subrayó el papel de la sociedad civil, incluidas las organizaciones humanitarias y los sindicatos, en la “paz social”.

En Camerún, un país donde cerca de 37% de sus 30 millones de habitantes son católicos, la Iglesia

desempeña un papel de mediación y gestiona una gran red de hospitales, escuelas y obras benéficas.

El jueves está previsto que el Papa se desplace a Bamenda, en el noroeste del país y epicentro de la insurgencia separatista, para hacer un rezo por la paz.

El lunes, los grupos separatistas anunciaron una tregua de tres días en los combates a partir del miércoles para acoger con seguridad al Pontífice en la zona, donde vive casi 20% de la población.

La visita de León XIV a este país se cerrará el viernes en Duala, la capital económica. Luego continuará su periplo de 18 mil km en Angola y Guinea Ecuatorial, hasta el 23 de abril.