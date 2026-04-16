Irán suspende las exportaciones de productos petroquímicos hasta nuevo aviso

DUBÁI.

Irán ha suspendido todas las exportaciones petroquímicas para dar prioridad al suministro interno y evitar la escasez de materias primas, informó el jueves el periódico económico Donya-e-Eqtesad, debido a la interrupción de la producción tras los ataques de Israel contra varios centros ⁠petroquímicos.

La orden fue emitida ⁠el 13 de abril por un alto cargo de laCompañía Nacional Petroquímica encargado de supervisar lasindustrias transformadoras, y en ella se ordenaba a las empresaspetroquímicas suspender las exportaciones hasta nuevo aviso.

La prohibición de ⁠las exportaciones tiene como objetivoprincipal estabilizar los mercados nacionales y garantizar elsuministro a las industrias tras los daños causados por losrecientes ataques.

Los precios internos de los productos petroquímicos y ⁠afinesse han ⁠mantenido en los niveles previos al ⁠conflicto a ⁠pesar delaumento de los precios mundiales, y las autoridades han afirmadoque las medidas se mantendrán para apoyar a la industria local ya los consumidores.

Los principales centros de producción petroquímica deAsaluyeh y Mahshahr fueron blanco de ataques por parte de Israelen las últimas semanas, con ataques que afectaron a las empresasenergéticas que suministran materia prima a las plantaspetroquímicas e interrumpieron la producción.

El ejército estadounidense comenzó esta semana a bloquear eltráfico marítimo hacia y desde los puertos iraníes, una medidadestinada a reducir los ingresos de exportación de Irán yejercer presión sobre Teherán, mientras diplomáticos iraníes yestadounidenses barajan una segunda ronda de conversaciones depaz.

Según la agencia de noticias Fars, Irán exporta alrededor de29 millones de toneladas de productos petroquímicos al año, porun valor de 13.000 millones de dólares.