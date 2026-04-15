Retiran millones de gotas para los ojos por riesgo sanitario

La alerta sanitaria ha encendido las alarmas: millones de personas podrían tener en casa un producto de uso cotidiano que ahora está bajo revisión. Se trata de gotas para los ojos vendidas en farmacias y supermercados ampliamente conocidos, cuyo retiro ha sido ordenado tras detectarse un posible problema en su fabricación.

Aunque el riesgo es considerado bajo, el caso ha generado inquietud por tratarse de productos que se aplican directamente en una zona tan sensible como los ojos.

Retiran millones de gotas para los ojos

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidosconfirmó el retiro de más de 3.1 millones de frascos de gotas oftálmicas de venta libre debido a una “falta de garantía de esterilidad”. Los productos afectados fueron fabricados por K.C. Pharmaceuticals y distribuidos en todo el país a través de cadenas como CVS Pharmacy, Walgreens y Kroger.

El retiro incluye múltiples presentaciones, entre ellas gotas para ojos secos, lubricantes, fórmulas contra el enrojecimiento y lágrimas artificiales. En total, la cifra supera los tres millones de unidades, con fechas de caducidad que van de abril a julio de 2026.

Hay informes de que existe una falta de garantía de esterilidad en estos productos”, indicó la autoridad sanitaria al detallar el motivo del retiro.

Este tipo de medida fue clasificada como retiro de Clase II, lo que significa que el producto podría causar efectos adversos temporales o médicamente reversibles, aunque la probabilidad de consecuencias graves es baja. Aun así, la magnitud del retiro ha generado atención por el alcance nacional y la cantidad de marcas involucradas.

Hasta el momento, no se han reportado infecciones ni daños graves asociados al uso de estas gotas, pero las autoridades mantienen vigilancia activa.

Qué implica el riesgo sanitario

Qué implica el riesgo sanitario de las gotas para los ojos

El concepto de “falta de garantía de esterilidad” es clave para entender la alerta. En términos simples, significa que el fabricante no puede asegurar que el producto esté completamente libre de microorganismos como bacterias u hongos. En el caso de medicamentos oftálmicos, este aspecto es especialmente crítico.

Una falta de esterilidad puede derivar en infecciones o irritaciones, especialmente en productos que se aplican directamente en los ojos”, advierten especialistas consultados en informes sanitarios.

El problema puede originarse en distintas etapas del proceso, como la fabricación, el envasado o las pruebas de calidad. Aunque esto no implica necesariamente que todos los frascos estén contaminados, sí representa un riesgo potencial que justifica el retiro preventivo.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan a los consumidores revisar cuidadosamente las etiquetas de cualquier gota oftálmica adquirida recientemente. En caso de coincidir con las marcas afectadas, lo más prudente es suspender su uso y consultar con un especialista si se presentan síntomas como irritación, ardor o enrojecimiento.

El contexto también es relevante: este retiro ocurre en un momento en que los controles sobre productos farmacéuticos han sido reforzados tras incidentes previos en el mercado de lágrimas artificiales. Por ello, incluso riesgos considerados bajos son tratados con máxima precaución.

La recomendación principal es mantenerse informado, verificar los productos en casa y seguir las indicaciones oficiales para evitar cualquier complicación.