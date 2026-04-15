Irán presenta propuesta para liberar el tránsito del lado omaní de Ormuz

Irán podría considerar la posibilidad de autorizar el tránsito libre de buques por la parte omaní del estrecho de Ormuz, sin riesgo de ataques, como parte de las propuestas presentadas en las negociaciones con Estados Unidos. Según una fuente cercana a Teherán, esta medida dependería de que ambas partes alcancen un acuerdo que evite una nueva escalada del conflicto.

El cierre del estrecho por parte de Irán ha provocado la mayor interrupción en la historia del suministro mundial de petróleo y gas, ya que por esta vía transita aproximadamente el 20% del comercio global de crudo y gas natural licuado.

Actualmente, cientos de petroleros y embarcaciones, junto con unos 20.000 marineros, permanecen atrapados en el golfo Pérsico desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.

La fuente, que pidió mantener el anonimato por la sensibilidad del asunto a Reuters, explicó que Irán estaría dispuesto a permitir el uso de las aguas omaníes del estrecho sin obstáculos. Sin embargo, no aclaró si Teherán aceptaría retirar las minas que podrían haber sido colocadas en esa zona ni si el paso libre incluiría a buques vinculados con Israel.

El informante añadió que la propuesta está supeditada a que Washington atienda las exigencias de Teherán, condición que se considera fundamental para cualquier avance en las negociaciones sobre el estrecho de Ormuz.