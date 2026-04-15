¿Otra vez? Retiran de forma URGENTE chocolate por contener VIAGRA

El retiro de productos aparentemente inofensivos suele pasar desapercibido, pero en ocasiones revela riesgos inesperados. Ese es el caso de unos chocolates comercializados como estimulantes sexuales que han sido retirados del mercado en Estados Unidos tras detectarse en su composición sustancias propias de medicamentos controlados.

La alerta sanitario por este chocolate sucede apenas unas semanas después de que otra marca fuera retirada por la misma situación.

Chocolates con “sorpresa” sexual

La empresa Nalpac anunció el retiro voluntario de los llamados “chocolates sexuales DTF”, luego de que análisis detectaran la presencia de sildenafil y tadalafil, compuestos utilizados en medicamentos para tratar la disfunción eréctil. Estos ingredientes activos son conocidos por formar parte de tratamientos como Viagra y Cialis, los cuales requieren supervisión médica para su consumo.

Este hallazgo resulta particularmente relevante porque dichos fármacos no deberían estar presentes en alimentos o productos sin prescripción. Su inclusión no declarada convierte a estos chocolates en un potencial riesgo para la salud, especialmente para personas que desconocen su contenido.

Nalpac no es el fabricante de estos productos, pero los está retirando voluntariamente del mercado, notificando a sus clientes por correo electrónico y coordinando la devolución de todos los productos afectados”.

El producto fue distribuido en cajas de 20 unidades, identificadas con un código específico, y vendido tanto en tiendas para adultos como en sitios web. Aunque la empresa no fabricó directamente los chocolates, sí participó en su comercialización, lo que la llevó a tomar la decisión de retirarlos como medida preventiva.

Riesgos silenciosos de compuestos del viagra

Uno de los principales motivos de preocupación señalados por la Administración de Alimentos y Medicamentos es la interacción que estos compuestos pueden tener con otros medicamentos. En particular, el sildenafil y el tadalafil pueden generar una caída peligrosa de la presión arterial si se combinan con nitratos, presentes en tratamientos cardíacos como la nitroglicerina.

Este tipo de interacción puede derivar en efectos graves, incluso en personas que no sabían que estaban consumiendo un producto con estas sustancias. Por ello, la presencia de estos ingredientes en un alimento representa un problema serio de etiquetado y seguridad.

La presencia de estos ingredientes en los chocolates podría interactuar con los nitratos presentes en algunos medicamentos recetados y reducir la presión arterial a niveles peligrosos”.

A pesar del riesgo potencial, hasta el momento no se han reportado efectos adversos relacionados con el consumo de estos chocolates. Sin embargo, las autoridades insisten en que la ausencia de casos no elimina el peligro, especialmente considerando que muchas personas podrían no asociar síntomas con este tipo de productos.

Como medida preventiva, se recomienda a los consumidores dejar de usar inmediatamente los chocolates, desecharlos o devolverlos al punto de compra. Asimismo, quienes presenten algún síntoma tras su consumo deben acudir a un médico y reportar el caso a los canales oficiales de farmacovigilancia.

Este caso vuelve a evidenciar cómo productos aparentemente recreativos o inofensivos pueden ocultar componentes con efectos farmacológicos reales. En un mercado cada vez más amplio y diverso, la vigilancia sanitaria y la información clara al consumidor se convierten en herramientas esenciales para evitar riesgos innecesarios.