Piden cárcel por abusos de agentes de ICE en California

SAN DIEGO.– El precandidato a la gubernatura de California Tom Steyer propuso encarcelar a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que incumplan las leyes estatales durante las redadas.

“ICE está actuando como una organización criminal, basándose en perfiles raciales y utilizando la violencia, la intimidación, el terrorismo y el asesinato de estadunidenses”, declaró el también empresario.

El precandidato, quien tiene 55% de posibilidades de ganar, según sondeos, dio a conocer su plan en un encuentro con representante de la comunidad mixteca en Sacramento.

Presentó una propuesta de cinco puntos con la que busca enfrentar a los agentes enmascarados y sin identificaciones “de la misma manera que nos enfrentamos a la mafia; poner a los agentes de ICE y su liderazgo en la cárcel por sus crímenes, como grupo extremista violento”.

Dijo que impulsará una legislación agresiva, con base en los estatutos actuales de California, que prohíba a cualquier agencia del orden “usar la discriminación racial para detener, arrestar, atacar y brutalizar”. Al mismo tiempo planea dar al fiscal general del estado autoridad para responsabilizar al liderazgo de ICE por la violencia.