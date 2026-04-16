Trump a China: “Somos muy buenos peleando”; bloqueo de Ormuz

WASHINGTON.– El presidente estadunidense Donald Trump respondió las críticas de China sobre la orden del republicano de bloquear el estrecho de Ormuz.

“China está muy contenta con que yo abra de forma permanente el estrecho de Ormuz. Lo hago también por ellos, y por el mundo”, expresó el mandatario en una publicación en la red Truth Social.

A manera de advertencia, Trump recordó a su homólogo chino Xi Jinping, que Estados Unidos “es bueno peleando, si tenemos que hacerlo”.

“El presidente Xi me va a dar un abrazo grande y gordo cuando llegue allí (China) en unas semanas. Estamos trabajando de manera inteligente y muy bien ¿No es eso mejor que pelear?”, añadió el mandatario estadunidense.

La visita de Trump a Xi estaba prevista inicialmente para marzo. Pero fue aplazada debido a la decisión de Trump de iniciar la guerra con Irán el 28 de febrero, que las represalias iraníes extendieron a toda la región del Golfo.

Tal fue la respuesta del mandatario un día después de que China, mayor socio comercial de Irán, criticó el cierre estadunidense del paso petrolero e insistió que no vende armas al país islámico.

El país asiático acusó el martes pasado a Estados Unidos de un comportamiento “peligroso e irresponsable” por su bloqueo de puertos iraníes.

En una entrevista con Fox Business emitida ayer, Trump dijo que Xi había prometido “básicamente” no entregar armas.

“Han aceptado no enviar armas a Irán. El presidente Xi me dará un abrazo grande y bien fuerte cuando llegue allí”, dijo.