¿Por qué la piña escalda la lengua y cómo evitarlo?

La piña es una de las frutas tropicales más populares por su sabor dulce y ácido. Sin embargo, muchas personas descubren después de comerla una sensación de ardor, picor o cosquilleo en la lengua que puede resultar bastante incómoda.

Aunque suele decirse que la piña “se come la lengua”, esta expresión es una forma coloquial de describir lo que ocurre en la boca. Detrás de esa sensación existe una explicación relacionada con las enzimas de la fruta, en particular la bromelina, además de su acidez natural.

La buena noticia es que este efecto suele ser temporal y existen formas sencillas de disminuirlo. No obstante, cuando la molestia aparece junto con hinchazón, dificultad para respirar u otros síntomas, no debe confundirse con el simple ardor que puede provocar la fruta.

¿Por qué la piña escalda la lengua? Canva

¿Por qué la piña escalda la lengua y provoca ardor?

La principal explicación está en la bromelina, un conjunto de enzimas que tiene la capacidad de descomponer proteínas. El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa de Estados Unidos (NCCIH) señala que estas enzimas están presentes tanto en el fruto como en el tallo de la planta de piña.

Las enzimas proteolíticas actúan sobre proteínas y esta característica ayuda a explicar la sensación que algunas personas experimentan después de comer piña fresca. La fruta entra en contacto directo con la lengua, las encías y otras superficies de la boca, mientras la bromelina mantiene parte de su actividad.

Por esta razón, después de comer varias rebanadas pueden aparecer sensaciones como ardor, picor, cosquilleo o sensibilidad. Sin embargo, decir que la bromelina “digirió” la lengua sería incorrecto. La explicación científica es más compleja y no implica que la fruta destruya literalmente este órgano.

A la actividad de la bromelina se suma otro factor: la acidez propia de la piña. La combinación de una fruta ácida con enzimas capaces de actuar sobre proteínas puede hacer que la sensación de irritación resulte más evidente.

Por ello, cuando una rebanada de piña produce esa sensación de “lengua escaldada”, no significa necesariamente que exista una quemadura. En la mayoría de los casos se trata de una molestia pasajera relacionada con las características de la fruta.

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¿Qué hace la bromelina de la piña en la boca?

Para entender el fenómeno hay que detenerse en una palabra: proteólisis. Se refiere al proceso mediante el cual determinadas enzimas rompen proteínas en fragmentos más pequeños.

El NCCIH identifica a la bromelina como un grupo de enzimas que descomponen proteínas. Su actividad es una de las razones por las que este compuesto ha despertado interés científico y se ha estudiado por sus posibles efectos en diferentes procesos del organismo.

Una revisión sistemática publicada en PubMed señala que la bromelina posee actividad proteolítica. Sin embargo, esto no significa que comer piña produzca un efecto medicinal ni que la fruta pueda utilizarse como tratamiento.

El propio NCCIH advierte que todavía existe evidencia insuficiente para establecer beneficios claros de la bromelina en varias de las aplicaciones que se promocionan.

La intensidad de la molestia también puede variar. Algunas personas pueden comer varias rebanadas sin experimentar prácticamente nada, mientras que otras perciben ardor después de una cantidad pequeña. La cantidad consumida, la sensibilidad individual y las características de la fruta pueden influir en la experiencia.

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¿Cómo evitar que la piña escalde la lengua al comerla?

Una de las alternativas más sencillas consiste en modificar la preparación de la piña.

El calor puede alterar la actividad de las enzimas, por lo que la piña cocida puede provocar una sensación diferente a la fruta fresca. Las investigaciones sobre la bromelina muestran que la actividad de estas enzimas depende de factores como la temperatura y las condiciones del medio.

Otra posibilidad es reducir la cantidad que se consume de una sola vez. Si la molestia aparece después de varias rebanadas, una porción menor puede disminuir el contacto de la fruta con la boca y, con ello, la intensidad de la sensación.

También conviene recordar que no todas las piñas tienen exactamente las mismas características. La variedad y el grado de madurez pueden modificar su composición.

Por ello, si la piña fresca produce ardor, se puede probar con una porción menor o recurrir a una preparación cocida. No existe, sin embargo, un método universal que garantice que la fruta dejará de provocar cualquier molestia.

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¿Cómo quitar el ardor de la lengua después de comer piña?

Si la molestia es leve y aparece después de comer piña, una primera medida consiste en dejar de consumir la fruta y beber agua para retirar los restos que permanecen en la boca.

También puede ser conveniente evitar durante un tiempo otros alimentos que aumenten la sensación de irritación, como productos muy ácidos, picantes o demasiado calientes.

No es necesario recurrir a remedios caseros agresivos para intentar “neutralizar” la bromelina. La sensación suele disminuir conforme pasa el tiempo y termina el contacto con la fruta.

Si el ardor es intenso, dura mucho tiempo, aparece una lesión visible en la lengua o el problema ocurre de manera recurrente cada vez que se consume piña, es recomendable consultar a un profesional de la salud.

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¿Cuándo el ardor por comer piña puede ser una reacción alérgica?

Una lengua que arde después de comer piña no significa automáticamente que exista una alergia. Sin embargo, hay síntomas que sí deben considerarse una señal de alerta.

El síndrome de alergia oral, también llamado síndrome de alergia al polen-alimento, puede provocar picazón o irritación en la boca y la garganta después de consumir determinadas frutas crudas. La American College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI) explica que este fenómeno ocurre por una reacción cruzada entre alérgenos presentes en ciertos pólenes y proteínas de algunos alimentos.

Si después de comer piña aparecen hinchazón de labios o lengua, urticaria, dificultad para respirar, sensación de cierre de la garganta, mareos o desmayo, es necesario buscar atención médica de inmediato.

La diferencia está en los síntomas. Un ligero ardor que desaparece después de comer piña no necesariamente representa un problema de salud. En cambio, una reacción que incluye inflamación o dificultad respiratoria requiere atención.

La próxima vez que la piña provoque esa peculiar sensación de ardor, no hay que imaginar que la fruta está literalmente quemando o digiriendo la lengua.

La explicación está principalmente en la actividad proteolítica de la bromelina y en las características ácidas de la fruta. El efecto suele ser temporal y puede disminuir si se reduce la cantidad consumida o se elige una preparación con calor.

La clave está en distinguir una molestia pasajera de una posible reacción alérgica. Si aparecen síntomas fuera de la boca o una inflamación importante, la recomendación cambia: no se debe atribuir todo al efecto de la piña y es necesario buscar valoración médica.