¿Qué hacer si mi perro no quiere comer? Señales de alerta que no debes ignorar

¿Qué hacer si mi perro no quiere comer? Este episodio en la vida de tu mascota puede deberse a muchos factores; sin embargo, siempre es recomendable estar al pendiente por las señales de alerta que no debes ignorar.

Para la mayoría de los caninos, el momento de la alimentación es el punto cumbre de la jornada. Por ello, cuando tu compañero peludo decide darle la espalda a su plato, o simplemente lo olfatea con desinterés y se aleja, llega la preocupación.

Conocida como “inapetencia canina”, se trata de una de las consultas más frecuentes en las clínicas veterinarias de todo el mundo. Antes de pensar que es una etapa o quiere un cambio en las croquetas, también considera que puede tratarse de una manifestación clínica de algo mucho más profundo.

La pérdida de apetito en los animales nunca debe ser descartada como una manía superficial sin antes descartar problemas fisiológicos, psicológicos o metabólicos que requieran atención inmediata, de acuerdo con Lort Smith Animal Hospital.

¿Qué hacer si mi perro no quiere comer? Canva

¿Por qué mi perro no quiere comer?

Causas médicas y fisiológicas

La razón más común por la que un perro no quiere comer se debe a un problema en su sistema digestivo. La ingesta de alimentos en mal estado, los cambios bruscos de dieta o el consumo de basura pueden desatar una gastritis aguda o gastroenteritis, condicionando náuseas profundas que anulan el deseo de comer.

También puede tratarse de la presencia de cuerpos extraños atascados en su estómago o en el tracto intestinal que le provoque una obstrucción parcial o total, produciendo náuseas, dolor abdominal agudo, inapetencia y vómitos recurrentes.

Otro motivo médico son infecciones por parásitos intestinales, enfermedades transmitidas por garrapatas o incluso el parvovirus canino y el moquillo.

Las enfermedades crónicas de los órganos internos son causas habituales de anorexia progresiva, sobre todo en perros de edad avanzada. Por ejemplo, la insuficiencia renal, patologías hepáticas, diabetes o pancreatitis.

Factores psicológicos y ambientales

Un cambio abrupto en la estructura diaria del perro puede manifestarse a través del plato de comida. Los perros son criaturas de hábitos rígidos; romper sus esquemas genera picos de cortisol (la hormona del estrés) que suprimen la sensación de hambre.

Muchos perros que sufren de ansiedad por separación se niegan a tocar su alimento si el tutor no está presente en la casa. Para estos animales, la comida pierde todo su atractivo si se sienten vulnerables o abandonados.

De igual forma, el estrés causado por ruidos fuertes continuos (obras de construcción cercanas, tormentas eléctricas o pirotecnia) mantiene al animal en estado de hipervigilancia, imposibilitando la conducta de alimentación.

Tampoco dejemos de lado el duelo canino, pues la pérdida de su compañero animal o la ausencia de su humano pueden provocar depresión, con cuadros de inapetencia.

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Comportamiento creado por el tutor

Una de las razones más comunes detrás de la hiporexia en perros físicamente sanos es la manipulación educacional involuntaria por parte del tutor. Sin saberlo, muchos dueños "entrenan" a sus mascotas para que rechacen la comida comercial en espera de algo mejor.

Este patrón crea un ciclo donde el perro aprende que rechazar la comida regular es el medio más efectivo para obtener premios o comida casera.

Señales de alerta si tu perro no quiere comer:

Si hay vómitos continuos y diarrea de color oscuro, o presenta sangre fresca, acude al veterinario.

¿Tu perro no se levanta a saludar, le cuesta mantener la cabeza erguida o no responde a estímulos auditivos habituales? Llévalo a urgencias.

Si hay señales de fiebre (trufa extremadamente caliente y seca, orejas y axilas ardiendo al tacto, temblores corporales involuntarios).

Las encías de un perro sano deben ser de un color rosa brillante. Si lucen blanquecinas (anemia o shock), amarillas (problema hepático/ictericia) o moradas (falta de oxigenación), es una urgencia vital.

Si al acariciar o presionar suavemente la panza del perro este se queja, gruñe, se pone rígido o encorva la espalda en posición de "plegaria".

Recuerda que la deshidratación mata más rápido a un animal que la falta de sólidos.

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¿Cuánto tiempo puede pasar un perro sin comer?

Un perro adulto sano puede tolerar entre 24 y 48 horas de ayuno voluntario sin sufrir daños irreversibles siempre y cuando se mantenga hidratado.

En cachorros menores de 6 meses, perros de razas miniatura (chihuahuas, pomeranias) o caninos ancianos, un ayuno superior a 12 horas puede provocar episodios letales de hipoglucemia o deshidratación acelerada.

Trucos para estimular el apetito en tu perro:

Si usas comida húmeda de lata o alimento casero autorizado, caliéntalo unos segundos en el microondas hasta que esté tibio para liberar los aceites aromáticos de las proteínas.

Vierte un poco de agua tibia sobre las croquetas secas para crear una salsa aromática e hidratarlas.

Prepárate un caldito de pollo y vierte un par de cucharadas sobre la comida habitual de tu perro.

Antes de aplicar los tips, es fundamental acudir con el veterinario para determinar las posibles causas por las que tu perro no quiere comer. ¡Y siempre mantente alerta a cualquier señal!