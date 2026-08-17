¿Acabas de tener un bebé? Estos son los alimentos que debes limitar en el postparto

Después del parto comienza una etapa de recuperación en la que la alimentación adquiere especial importancia. El organismo necesita recuperar energía, cubrir sus requerimientos nutricionales y, en caso de lactancia, responder a las necesidades adicionales que implica producir leche materna.

Aunque existen numerosas recomendaciones sobre qué comer y qué evitar después de dar a luz, no todas tienen respaldo científico. Algunas presentan determinados productos como alimentos “prohibidos”, cuando las instituciones de salud señalan que no existe una lista general que todas las mujeres deban eliminar, no obstante hay alimentos que requieren especial atención.

Alimentos que debes evitar en el postparto Canva

¿Hay alimentos debes evitar en el postparto y por qué?

Una de las primeras diferencias que conviene establecer es entre el periodo posparto y la lactancia. No todas las mujeres que atraviesan el puerperio amamantan, mientras que quienes sí lo hacen tienen consideraciones nutricionales adicionales.

UNICEF explica que las mujeres tienen necesidades nutricionales específicas durante la lactancia y que una alimentación adecuada resulta fundamental para el bienestar de la madre y el bebé. Por ello, el objetivo no debe ser someterse a una dieta restrictiva, sino procurar una alimentación variada y suficiente.

El CDC establece que, en general, las madres que amamantan no necesitan limitar o eliminar alimentos específicos. La excepción se encuentra en ciertos productos cuyo consumo puede representar un riesgo o que conviene moderar.

La OMS señala que una alimentación saludable debe basarse en cuatro principios: adecuación, equilibrio, moderación y diversidad. También destaca la importancia de consumir alimentos seguros y priorizar productos mínimamente procesados.

Por ello, hablar de alimentos “prohibidos” puede resultar impreciso. En muchos casos se trata de productos que deben consumirse con moderación o bajo determinadas condiciones.

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¿Qué alimentos que conviene limitar después del parto?

Durante el posparto pueden aparecer recomendaciones para eliminar por completo frituras, refrescos, dulces, pan dulce, comida rápida y otros productos ultraprocesados. Aunque no es necesario plantearlos como alimentos prohibidos, sí conviene evitar que formen parte habitual de la alimentación.

La OMS indica que una dieta saludable debe incluir principalmente alimentos mínimamente procesados y no procesados, con una presencia importante de cereales integrales, verduras, frutas, leguminosas y otros alimentos nutritivos. A la vez, recomienda limitar los azúcares libres, el sodio y las grasas poco saludables.

Esto es relevante durante el posparto porque una dieta basada en productos con exceso de azúcar, sal o grasas puede desplazar alimentos que aportan proteínas, fibra, vitaminas y minerales necesarios para cubrir las necesidades de la madre.

El enfoque, por tanto, no consiste en prohibir una rebanada de pastel o una fritura de manera absoluta. Lo importante es que estos productos no sustituyan de forma habitual a alimentos nutritivos.

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¿Se puede tomar café durante el postparto si estás amamantando?

El café no está prohibido durante el posparto, pero conviene moderar su consumo si estás amamantando. El CDC indica que hasta 300 miligramos de cafeína al día —aproximadamente dos o tres tazas de café, según su preparación— generalmente no causa efectos adversos en el bebé.

La cafeína también está presente en té, refrescos, bebidas energéticas y chocolate. Un consumo elevado puede provocar irritabilidad o alteraciones del sueño en algunos bebés, especialmente en recién nacidos y prematuros. Si notas estos cambios, reduce la cantidad y consulta con un profesional de la salud.

¿El pescado es recomendable después del parto?

El pescado puede formar parte de una alimentación saludable durante el posparto. Es una fuente de proteínas, vitaminas y minerales; sin embargo, algunas especies pueden contener concentraciones elevadas de mercurio.

El CDC explica que el mercurio puede pasar de la madre al bebé a través de la leche materna y que una exposición elevada puede afectar el desarrollo del cerebro y del sistema nervioso.

Los peces grandes y longevos suelen acumular mayores cantidades de este metal. Entre los ejemplos mencionados por el CDC se encuentran el pez espada, tiburón, caballa real, atún y blanquillo. La recomendación no es eliminar el pescado de la dieta, sino elegir variedades con menor contenido de mercurio y consumirlas de acuerdo con las recomendaciones correspondientes.

La leche materna no sólo nutre, también transmite bacterias y señales inmunológicas fundamentales para la salud temprana. Foto: Especial.

¿Se puede tomar alcohol durante el postparto?

El alcohol requiere una consideración especial. El CDC señala que no consumir alcohol es la opción más segura durante la lactancia. No obstante, indica que una cantidad moderada, definida como hasta una bebida estándar al día, no se conoce como perjudicial para el bebé. Para reducir el riesgo, recomienda esperar al menos dos horas después de una bebida antes de amamantar.

Además, beber en exceso puede afectar el sueño y el desarrollo del bebé y comprometer la capacidad de la madre para cuidarlo de forma segura.

Otro punto importante es que no es necesario eliminar automáticamente alimentos como frijoles, cítricos, verduras o lácteos por temor a que provoquen gases en el bebé. El CDC señala que, en términos generales, las madres lactantes no necesitan evitar alimentos específicos.

Si el bebé presenta síntomas persistentes que hagan sospechar una reacción a algún componente de la alimentación materna, lo recomendable es acudir con un pediatra o profesional de la salud para determinar la causa antes de eliminar grupos completos de alimentos.

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¿Qué alimentos sí conviene comer durante el postparto para recuperarte?

Una alimentación posparto no debe enfocarse solo en lo que se debe evitar, sino también en cubrir las necesidades nutricionales de la madre, especialmente durante la lactancia. UNICEF destaca la importancia de mantener una dieta saludable y contar con asesoramiento profesional cuando sea necesario.

El CDC señala que las mujeres que amamantan requieren entre 330 y 400 kilocalorías adicionales al día, aunque la cantidad depende de cada persona. También aumentan las necesidades de nutrimentos como el yodo, con 290 microgramos diarios, y la colina, con 550 miligramos, durante el primer año después del parto.

Huevos , fuente de colina y otros nutrimentos

Lácteos , que aportan yodo y proteínas

Frijoles, chícharos y lentejas , fuentes de colina y otros nutrimentos

Pescados y mariscos seleccionados , que aportan proteínas y micronutrientes

Carnes , que proporcionan proteínas y diversos minerales

Frutas y verduras , fundamentales dentro de una alimentación variada

Cereales integrales y leguminosas , que contribuyen con fibra y otros nutrimentos

El IMSS recomienda cuidar la alimentación durante el puerperio y mantener una adecuada hidratación, especialmente si existe lactancia. La OMS señala que la dieta debe ser variada, equilibrada y basada principalmente en alimentos mínimamente procesados.

No existe una lista universal de alimentos prohibidos después del parto. Durante la lactancia, es importante prestar especial atención al alcohol, la cafeína y ciertos pescados con mercurio, sin necesidad de seguir dietas restrictivas por temor a que algunos alimentos provoquen cólicos o “corten” la leche.

La OMS y UNICEF recomiendan la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses y continuarla con alimentos complementarios hasta los dos años o más. La alimentación de cada mujer debe adaptarse a sus necesidades y estado de salud; ante enfermedades o complicaciones, es recomendable consultar a un profesional de la salud.