Acura NEXERA Vision debuta en Monterey Car Week y redefine el futuro del diseño de Acura

Acura presentó el Acura NEXERA Vision, con el que introduce una nueva línea de diseño inspirada en el espíritu competitivo de la marca, un principio fundamental de Acura desde su creación hace 40 años. El NEXERA Vision marca el inicio de una nueva y audaz era para Acura con una fusión única de belleza atemporal y detalles de alta tecnología, tanto en el interior como en el exterior.

Diseñado en el estudio Acura Design California de Los Ángeles bajo la dirección de Yasutake Tsuchida, el nuevo director creativo de Acura y vicepresidente de diseño automotriz, el NEXERA Vision influirá en el estilo de los futuros modelos de Acura, empezando por la cuarta generación de RDX Híbrida, que llegará en los próximos años.

"Estamos aprovechando el 40 aniversario de Acura como punto de partida hacia nuestro futuro, con el Acura NEXERA Vision como el nuevo lenguaje de diseño para los futuros modelos de Acura", señaló Yasutake Tsuchida, director creativo de Acura y vicepresidente de diseño automotriz. "Nuestro objetivo con esta nueva dirección de diseño es definir el performance de Acura a través de proporciones equilibradas, formas esculpidas y una integración fluida de tecnología avanzada, creando una expresión que sea a la vez vanguardista y fiel a la marca".

NEXERA Vision combina un diseño y proporciones atemporales para ofrecer una experiencia visual impresionante gracias a sus puertas tipo mariposa de doble bisagra, su aerodinámica activa y una nueva y distintiva firma lumínica.

"Para reforzar la nueva identidad de estilo de Acura, hemos desarrollado una firma luminosa única inspirada en la marca "A" de Acura, un elemento de diseño inconfundible creado para que esta nueva era de Acura sea reconocible al instante", afirmó Tsuchida. "NEXERA Vision marca el rumbo para la próxima generación del diseño de Acura, y nos comprometemos a desarrollar esa dirección con claridad, coherencia y determinación en todos los futuros productos de Acura".

El interior del Acura NEXERA Vision redefine la cabina de un auto deportivo al combinar la amplitud con una sensación centrada en la precisión. Cada detalle está pensado para el performance y se expresa a través de la pureza de sus formas, funcionalidad y materiales. El habitáculo ofrece un entorno refinado centrado en el conductor, diseñado para maximizar el rendimiento, eliminando las distracciones y, al mismo tiempo, intensificando la emoción de conducir.

"La sustentabilidad está desempeñando un papel cada vez más importante en la definición de calidad y desempeño de primera clase, y Acura está adoptando tecnologías innovadoras en materiales que aportan nuevas posibilidades para la experiencia del cliente, al tiempo que respaldan objetivos ambientales más amplios", agregó Tsuchida."Estos avances ayudan a reducir la huella de carbono asociada con nuestros productos y generan nuevas oportunidades para desafiar las ideas convencionales sobre la calidad, inspirando una nueva perspectiva de lo que puede significar una experiencia premium."