¿Te pueden negar el pasaporte? Descubre por qué te podría pasar

¿Te pueden negar el pasaporte mexicano? Antes de armar todo tu itinerario de viaje, checa las posibles causas y soluciones a que termines sin poder salir del país porque no cuentas con ese documento.

El pasaporte mexicano es, para millones de personas, la llave que abre las puertas hacia nuevas aventuras, oportunidades laborales, reencuentros familiares o vacaciones en el extranjero.

Aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el libre tránsito como un derecho fundamental de todas las personas, la emisión de un documento oficial de identidad internacional está sujeta a normativas jurídicas y de seguridad nacional delimitadas.

Para que no te tome por sorpresa un rotundo "trámite no procedente" en plena cita, es indispensable conocer las causas exactas que llevan a la Secretaría de Relaciones Exteriores a encender las alertas rojas y negarte el pasaporte.

¿Por qué me pueden negar el pasaporte? Canva

¿Por qué pueden negarte el pasaporte?

Causas judiciales

Si una persona se encuentra sujeta a un proceso penal en curso, enfrenta una medida cautelar de prisión preventiva o restricción de movilidad, o bien existe una orden de aprehensión activa en su contra, el sistema informático de la SRE arrojará una alerta instantánea en el momento en que se ingresen las huellas dactilares o la CURP.

En los últimos años, las reformas legislativas en México han endurecido las medidas contra los deudores alimentarios. Si un juez de lo familiar determina que una persona ha sido inscrita en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias o emite una medida cautelar por impago de alimentos hacia sus hijos o dependientes, puede solicitar a las autoridades migratorias y a la SRE la restricción de documentos de viaje.

En el caso de las personas menores de edad, las disputas legales entre los papás son una causa de paralización del trámite. Si existe un juicio patria potestad, guarda y custodia, o si uno de los padres promueve una medida cautelar para evitar que el menor sea sacado del país sin su consentimiento o de manera ilícita, el juez notificará a la SRE para bloquear cualquier intento de expedición de pasaporte a nombre del niño o niña.

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Causas administrativas

Utilizar documentos falsos, ya sea acta de nacimiento alterada, INE o un comprobante de pago bancario apócrifo, el personal de la SRE detendrá de inmediato el proceso de trámite.

Además de negar el pasaporte, la dependencia está obligada por ley a dar vista al Ministerio Público Federal, lo que podría derivar en una investigación penal por falsificación de documentos oficiales.

Por otro lado, si el sistema de la SRE detecta que tus huellas dactilares o tu rostro coinciden con los de otra persona registrada previamente con un nombre distinto, el trámite se detendrá por sospecha de suplantación de identidad o duplicidad de registros.

El trámite no continuará hasta que el interesado aclare satisfactoriamente su situación jurídica y de registro civil.

Causas documentales

La mayoría de los rechazos cotidianos de pasaporte se deben a errores en los documentos oficiales:

Acta de nacimiento: las oficinas de la SRE aplican un protocolo de verificación reforzada en casos donde el registro fue extemporáneo (pero no puede negar el pasaporte de forma definitiva)

las oficinas de la SRE aplican un protocolo de verificación reforzada en casos donde el registro fue extemporáneo (pero no puede negar el pasaporte de forma definitiva) Errores tipográficos o de datos personales: un acento faltante, un espacio mal ubicado, una letra sustituida o la abreviación de un nombre generarán una inconsistencia en el sistema automatizado. La SRE te solicitará corregir primero el documento fuente antes de continuar con la expedición del pasaporte.

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¿Qué hacer si me niegan el pasaporte?

Exige la resolución por escrito; la Constitución Política en su artículo 16 exige que todo acto de autoridad deba estar por escrito, debidamente fundado (citando los artículos de la ley aplicables) y motivado (explicando la razón específica de tu caso).

Si la negativa fue motivada por falta de un documento complementario, reúne los papales solicitados y presenta de nuevo en la misma oficina dentro del plazo otorgado por la autoridad.

Conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, puedes interponer un recurso de revisión ante la propia Secretaría de Relaciones Exteriores para que un superior jerárquico evalúe si la delegación actuó con apego a la ley al negarte el pasaporte.

Si la autoridad vulnera de manera directa tus derechos constitucionales de identidad o libre tránsito emitiendo un acto arbitrario, puedes promover un juicio de amparo ante un Juez de Distrito en Materia Administrativa.

Sí te pueden negar el pasaporte mexicano, pero tampoco es el fin del mundo. En su mayoría, hay solución, pero la recomendación para evitar problemas es apegarse a la ley y llevar toda la documentación en perfecto estado.