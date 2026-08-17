5 joyas turísticas en Tlaxcala que confirman que sí existe (y también enamora)

Existe un chiste recurrente en la cultura popular mexicana que asegura que Tlaxcala no existe. Sin embargo, más allá de que es un hecho su presencia geográfica, es fundamental que conozcas estos atractivos turísticos que demuestran que sí existe y puedes visitar en tus próximas vacaciones.

Tlaxcala resguarda una riqueza histórica, natural y cultural que sobrepasa por mucho a estados de mayor extensión territorial.

El estado más pequeño de la República Mexicana cuenta con bosques que se iluminan de forma natural durante las noches de verano e incluso vestigios arqueológicos con murales en perfecto estado de conservación.

Es un territorio donde la historia de la conformación del México moderno tuvo sus cimientos más profundos y donde la gastronomía rinde culto al maíz, al pulque y a los ingredientes del altiplano central.

Val’Quirico Canva

5 lugares que puedes visitar en Tlaxcala en tus vacaciones

Val’Quirico

Ubicado en el municipio de Tetlatlahuca, Val’Quirico fue diseñado emulando la estética de los pueblos de la campiña italiana, específicamente de las regiones de la Toscana y la Umbría.

Aunque no se trata de un pueblo histórico genuino, su arquitectura en piedra, ladrillo y madera transforma por completo la atmósfera del entorno.

Es un lugar perfecto para fotografías gracias a sus pasajes, plazuelas, fachadas decoradas con enredaderas, balcones de hierro forjado y faroles de época que transportan a los visitantes a un rincón del viejo continente.

Centro histórico

El Centro Histórico de Tlaxcala invita a caminar sin prisa por sus calles empedradas, flanqueadas por edificios de fachadas coloridas y arboledas. En el corazón se encuentra la Plaza de la Constitución, un espacio rodeado de portales donde locales y visitantes suelen reunirse para disfrutar de un café o una nieve.

Otros lugares a destacar son el Palacio de Gobierno, una edificación del siglo XVI que alberga en su interior 450 metros cuadrados de frescos pintados por el maestro Desiderio Hernández Xochitiotzin.

Estos murales narran la historia del pueblo tlaxcalteca, desde las migraciones prehispánicas y sus costumbres agrícolas hasta la llegada de los españoles, la alianza estratégica con Hernán Cortés y la posterior época colonial.

A pocos pasos de la plaza principal, se erige el Ex Convento Franciscano de Nuestra Señora de la Asunción. Inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, este complejo es una de las primeras construcciones religiosas levantadas en el continente americano.

Santuario de las luciérnagas Nanacamilpa Canva

Santuario de las luciérnagas

Si existe un evento que atrae la atención hacia Tlaxcala es el avistamiento de luciérnagas en los bosques de Nanacamilpa y Calpulalpan. Cada año, entre los meses de junio y agosto, miles de estos insectos luminosos convierten las hectáreas de bosque de oyamel, pino y encino en un escenario sacado de un cuento de fantasía.

Para garantizar la conservación del ecosistema y de la especie, las autoridades locales y los centros ecoturísticos aplican reglas estrictas durante los recorridos guiados. Por ejemplo, queda prohibido el uso de linternas, celulares, cámaras con flash o cualquier fuente de luz artificial que pueda desorientar a las luciérnagas.

Además, se sugiere vestir ropa abrigadora y de colores oscuros, calzado impermeable o botas de senderismo preparadas para el barro y la humedad constante del bosque.

Huamantla

El municipio de Huamantla es considerado un Pueblo Mágico y el lugar de nacimiento del cantante Carlos Rivera. Pero también, es célebre por su arquitectura colonial de aire afrancesado y sus tradicionales tapetes de aserrín.

A mediados de agosto, durante la celebración conocida como "La Noche que Nadie Duerme", los habitantes de Huamantla elaboran kilómetros de tapetes y alfombras sobre las calles del centro.

Estos tapetes son confeccionados a mano utilizando toneladas de aserrín teñido de múltiples colores, flores naturales y arenas brillantes, formando complejas figuras geométricas y motivos religiosos sobre los que pasa la procesión de la Virgen de la Caridad.

En Huamantla también se encuentra el Museo Nacional del Títere que alberga una colección invaluable de figuras articuladas provenientes de diversas partes del mundo; así como algunas haciendas pulqueras restauradas que ofrecen visitas guiadas y degustaciones.

Zona arqueológica de Cacaxtla INAH

Zona arqueológica de Cacaxtla

Ubicada en el municipio de Nativitas, la zona arqueológica de Cacaxtla es uno de los yacimientos más fascinantes del centro del país. Floreció entre los años 600 y 900 d.C., durante el periodo Epiclásico, sirviendo como la sede principal del pueblo olmeca-xicalanca.

La importancia de este sitio radica en el estado de conservación de sus murales, cuyas pigmentaciones originales se mantienen brillantes tras más de un milenio.

Todo el sitio arqueológico se encuentra resguardado bajo una enorme techumbre metálica que protege la estructura de granito y adobe de las inclemencias del tiempo, garantizando una visita cómoda para el público.

¿Cómo llegar a Tlaxcala?

Desde la CDMX, el trayecto en automóvil particular o en autobús toma aproximadamente entre 1 hora con 45 minutos y 2 horas, saliendo por la autopista México-Puebla o la vía por Calpulalpan.

Desde la ciudad de Puebla, la distancia es de apenas 30 a 40 minutos por la autopista corta.

Tlaxcala sí existe y tiene múltiples atractivos turísticos que ofrecen experiencias inolvidables. ¡Redescúbrelo!