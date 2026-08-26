Tres estrellas, 10 días y una inquietante coincidencia: ¿se cumplió la regla de tres?

El mundo del entretenimiento atraviesa una semana marcada por la pérdida de tres figuras reconocidas: Hayden Panettiere, Dolly Parton y Tim Curry. Sus fallecimientos ocurrieron en un periodo de apenas 10 días, una coincidencia que volvió a poner sobre la mesa la conocida superstición de la llamada “regla de tres”.

Aunque esta creencia no tiene respaldo científico, suele cobrar fuerza cuando varias celebridades mueren en un periodo corto, pues existe una tendencia a encontrar patrones entre acontecimientos que pueden ser completamente independientes.

¿Cuándo murió Hayden Panettiere?

Hayden Panettiere murió el 16 de agosto de 2026, a los 36 años, en Greenville, Carolina del Sur. La actriz, conocida principalmente por sus papeles en "Heroes" y "Nashville", falleció pocos días antes de cumplir 37 años.

De acuerdo con la oficina del forense del condado de Greenville, la actriz se encontraba en paro cardiaco cuando llegaron los servicios de emergencia. Los paramédicos intentaron reanimarla, pero fue declarada muerta poco después. La causa exacta del fallecimiento quedó pendiente de investigación.

Su muerte generó gran conmoción entre sus seguidores y compañeros de profesión, especialmente por tratarse de una actriz que comenzó su carrera desde muy joven.

Foto: X @NetflixFR

¿De qué murió Dolly Parton?

Nueve días después del fallecimiento de Panettiere, el mundo de la música volvió a recibir una noticia inesperada. Dolly Parton murió el 25 de agosto de 2026 a los 80 años.

La noticia fue confirmada por su equipo, que informó que la cantante enfrentó una breve batalla contra el cáncer y falleció en el Centro Oncológico Vanderbilt-Ingram, en Nashville, Tennessee, rodeada de sus seres queridos. Hasta ahora, no se ha revelado públicamente el tipo específico de cáncer que padecía.

La intérprete de “Jolene” dejó una trayectoria de más de seis décadas que incluyó música, cine, televisión y una reconocida labor filantrópica.

Foto: Reuters

¿Qué pasó con Tim Curry?

La misma fecha en que se confirmó la muerte de Parton también llegó otra noticia que impactó al mundo del entretenimiento: Tim Curry murió a los 80 años.

El actor británico, recordado por interpretar a Pennywise en It y al doctor Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show, falleció el martes en su casa de Los Ángeles. Su representante confirmó la noticia, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de muerte.

Curry había enfrentado importantes problemas de salud desde que sufrió un derrame cerebral en 2012. El episodio afectó su movilidad y lo llevó a utilizar una silla de ruedas, aunque continuó participando en proyectos y manteniendo contacto con sus seguidores.

Foto: X CartoonsOTMoon

¿Por qué se habla de la “regla de tres” tras estas muertes?

La coincidencia de tres fallecimientos de figuras conocidas en un periodo tan corto hizo que en redes sociales y medios de entretenimiento volviera a mencionarse la llamada “regla de tres de las celebridades”.

Esta superstición sostiene que, cuando muere una persona famosa, otras dos celebridades podrían fallecer poco después, formando un grupo de tres. No existe evidencia científica que demuestre que este fenómeno sea real.

La idea está relacionada con una tendencia humana conocida como detección de patrones: nuestro cerebro busca conexiones entre acontecimientos, especialmente cuando ocurren con poca diferencia de tiempo.

En términos estrictos, no puede afirmarse que la regla se haya cumplido, porque no se trata de una teoría científica ni de un fenómeno comprobado.

Lo que sí existe es una coincidencia temporal: Hayden Panettiere murió el 16 de agosto, mientras que Dolly Parton y Tim Curry fallecieron el 25 de agosto, por lo que los tres decesos quedaron concentrados en un periodo de 10 días.

Más que una explicación sobre las muertes, la llamada regla de tres funciona como una superstición que vuelve a aparecer cuando varios fallecimientos de figuras públicas ocurren con poca diferencia de tiempo. En este caso, la coincidencia resulta especialmente llamativa por el reconocimiento internacional de las tres estrellas y por la cercanía entre sus muertes.