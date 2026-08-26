Tim Curry y su ansiedad al interpretar a Pennywise: El secreto del legendario actor

El legendario actor británico Tim Curry falleció este 26 de agosto a los 80 años de edad. El histrión consolidó una carrera brillante gracias a su versatilidad dramática, pero su rostro quedó ligado eternamente al terror. Pese al éxito global, el intérprete confesó en sus últimas memorias que sufrió fuertes ataques de ansiedad al encarnar a Pennywise, el antagonista principal de la miniserie IT de 1990.

A través de su libro autobiográfico titulado Vagabond, Curry desmenuzó los motivos reales de su tormento en el set de grabación. El británico detalló que aceptó el icónico papel a pesar de sentir una profunda aversión personal hacia los payasos. Este sentimiento de rechazo existía en su mente mucho antes de someterse a las extenuantes sesiones de maquillaje para dar vida al monstruo.

Pennywise en su icónica escena del baño. Foto: Warner Bros

La cadena ABC estrenó esta exitosa producción en 1990 bajo la dirección de Tommy Lee Wallace. La miniserie adaptó para la televisión la monumental novela de Stephen King y aterrorizó de inmediato a toda una generación. Tim Curry interpretó a Pennywise the Dancing Clown, la entidad cósmica que acecha sin piedad al grupo de niños inadaptados conocido como Los Perdedores.

Dudas frente al espejo y la fobia desmentida

El nivel de actuación de Curry resultó tan convincente que el público asoció su rostro directamente con el horror puro. Pero la decisión de participar en el proyecto llegó cargada de dudas y fuertes contradicciones existenciales. El actor plasmó en sus textos su rechazo directo. “Detesto a los payasos, pero respondí que sí me interesaba, con mucha incertidumbre”, apuntó el artista en sus páginas.

En Vagabond, el británico reflexionó sobre la enorme distancia emocional que mantuvo respecto al papel de Pennywise. El medio del espectáculo alimentó durante décadas el rumor sobre su incapacidad de mirarse al espejo por el miedo a su propio maquillaje. Curry aprovechó sus textos para desmentir esta versión exagerada, aunque confirmó su evidente incomodidad con la caracterización.

Tim Curry caracterizado como Pennywise. Foto: Warner Bros

“No llegué al punto de no poder mirarme al espejo, como dijeron a menudo, pero ciertamente no me complacía mi reflejo”, sentenció el fallecido actor. Esta revelación aclara los rumores sobre una supuesta fobia clínica paralizante. Las palabras del británico ratifican que la experiencia en el set careció de satisfacción personal, sumando niveles altos de estrés a su rutina diaria.

Un éxito mundial alejado de la satisfacción personal

El texto autobiográfico puntualiza que no existió un conflicto insuperable con la producción, pero el histrión remarcó su falta de disfrute. Curry subrayó su enorme respeto por la obra literaria de Stephen King. Al mismo tiempo, calificó el proyecto televisivo como una buena adaptación de la historia original, separándola firmemente de sus gustos personales o de sus preferencias actorales.

El británico comparó la vivencia en IT con el trabajo del dramaturgo Tom Stoppard, famoso por su teatro intelectual. “No fue exactamente una experiencia al estilo Stoppard, ni tampoco esperaba que lo fuera”, explicó con firmeza. Esta frase marcó el contraste entre el estilo macabro del proyecto frente a las piezas teatrales sofisticadas que dominaron otras etapas de su carrera.

Pennywise en la escena de la biblioteca de Derry. Foto: Warner Bros

Pese a la ansiedad y la incomodidad de mirarse caracterizado como el payaso, el trabajo de Curry recibió aplausos masivos de la crítica especializada. Su magistral interpretación transformó a la miniserie en un clásico indiscutible de la pantalla chica. Hoy en día, los críticos todavía citan su actuación como la encarnación más impactante de la macabra obra literaria.

La historia del cine y la televisión reserva un lugar privilegiado para esta entrega actoral. Ni siquiera el éxito del remake cinematográfico de 2017, protagonizado por Bill Skarsgård, logró desplazar su brutal impacto cultural. Los seguidores del género de terror continúan considerando a Tim Curry como el Pennywise definitivo, un legado inquebrantable que hoy cobra mayor fuerza tras su triste partida.