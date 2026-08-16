Muere Hayden Panettiere, actriz de “Triunfos robados” a los 36 años

La actriz estadounidense Hayden Panettiere, reconocida internacionalmente por sus personajes en producciones como "Heroes" y "Nashville", murió a los 36 años, de acuerdo con información difundida por TMZ y confirmada posteriormente por su representante a ABC News.

Foto: Instagram haydenpanettiere

¿Qué se sabe hasta ahora sobre la muerte de Hayden Panettiere?

Según fuentes consultadas por TMZ, Panettiere falleció durante la mañana del domingo. El medio señaló que la actriz había viajado el sábado desde Los Ángeles hacia el sur de Estados Unidos junto a Brian Hickerson, con quien mantuvo una relación intermitente.

Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente más detalles sobre las circunstancias de su muerte. La familia de Hickerson ya habría sido informada de lo ocurrido, según las fuentes citadas por TMZ.

Foto: Instagram haydenpanettiere

¿Qué dijo el representante de la actriz?

Tras darse a conocer la noticia, el representante de Panettiere confirmó su fallecimiento a ABC News y compartió un mensaje en memoria de la intérprete.

En el comunicado, la describió como una persona extraordinaria, llena de energía y capaz de transmitir cariño y alegría tanto a quienes formaron parte de su vida como al público que la acompañó a través de sus trabajos en televisión y cine.

Panettiere comenzó su carrera artística desde que era niña y con el paso de los años consiguió consolidarse como una de las actrices jóvenes más conocidas de Hollywood.

Su gran salto llegó con “Heroes”, serie de NBC en la que interpretó a Claire Bennet, una joven con habilidades extraordinarias. El personaje se convirtió en uno de los más recordados de la producción y la llevó a ganar reconocimiento internacional.

Foto: Instagram haydenpanettiere

Posteriormente, protagonizó “Nashville”, donde dio vida a la cantante de música country Juliette Barnes. Su interpretación recibió varias nominaciones a premios y confirmó su capacidad para asumir papeles dramáticos y musicales.¿En qué otras producciones participó?

Además de sus trabajos televisivos, Hayden Panettiere también formó parte de la franquicia de terror “Scream”, incluyendo sus apariciones en "Scream 4" y "Scream VI".

La actriz también incursionó en los videojuegos al prestar su voz para “Until Dawn”, ampliando así una trayectoria que abarcó televisión, cine y entretenimiento interactivo.

¿Qué aspectos de su vida personal compartió con el público?

Durante los últimos años, Panettiere habló con mayor apertura sobre diferentes experiencias personales y momentos difíciles de su vida.

En sus memorias, "This Is Me: A Reckoning", publicadas recientemente, abordó temas relacionados con su crecimiento bajo los reflectores, la maternidad y algunas de las experiencias que marcaron su vida fuera de los escenarios.

Uno de los episodios más dolorosos fue la muerte de su hermano menor, Jansen Panettiere, quien falleció en 2023 a los 28 años. Posteriormente, Hayden habló públicamente sobre el impacto que tuvo esa pérdida en ella.

Foto: Instagram haydenpanettiere

La actriz era madre de Kaya, hija que tuvo durante su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

A lo largo de su vida, Panettiere también enfrentó una intensa atención mediática debido a sus relaciones personales y a distintos episodios de su vida privada.

¿Cuándo fue vista públicamente por última vez?

Una de sus apariciones públicas más recientes ocurrió en mayo, cuando fue captada en el aeropuerto La Guardia de Nueva York, acompañada por una amiga, poco antes de la presentación de sus memorias.

En aquella ocasión, la actriz mantuvo un perfil discreto mientras promocionaba una publicación en la que decidió compartir parte de sus experiencias personales.

¿Qué se sabe sobre las causas de su muerte?

Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa del fallecimiento de Hayden Panettiere. La noticia fue reportada inicialmente por TMZ, mientras que su representante confirmó posteriormente la muerte a ABC News.