Novio de Hayden Panettiere habría sido vetado de tres bares antes de la muerte de la actriz

La muerte de Hayden Panettiere continúa bajo investigación, mientras surgen nuevos detalles sobre los últimos meses de vida de la actriz y las circunstancias que rodearon su fallecimiento.

De acuerdo con fuentes con conocimiento directo consultadas por TMZ, Brian Hickerson, pareja de Panettiere, habría recibido prohibiciones permanentes para ingresar a al menos tres establecimientos de Carolina del Sur antes de la muerte de la actriz.

La relación entre Panettiere y Hickerson estuvo marcada por episodios de violencia doméstica y un proceso judicial. Grosby

¿Por qué habrían prohibido la entrada a Brian Hickerson?

Según las fuentes, Hickerson habría sido vetado de Hooters, Twin Peaks y otro bar ubicado en Greenville durante los últimos dos o tres meses.

Las restricciones estarían relacionadas con episodios de consumo excesivo de alcohol y su comportamiento cuando se encontraba bajo los efectos de las bebidas.

Personas familiarizadas con la situación señalaron que, cuando estaba sobrio, Brian podía mostrarse amable, atento y comunicativo con los trabajadores de los establecimientos. Sin embargo, su comportamiento supuestamente cambiaba cuando bebía demasiado, momento en el que podía volverse errático o agresivo.

Además, las fuentes indicaron que en algunas ocasiones habría ignorado las solicitudes del personal para abandonar los lugares cuando consideraban que se encontraba demasiado ebrio.

Foto: X @NetflixFR

¿Qué ocurrió con Hayden Panettiere?

Hayden Panettiere fue declarada muerta el 16 de agosto, después de que fuera encontrada inconsciente dentro de un Airbnb en Greenville, Carolina del Sur, inmueble que compartía con Hickerson.

Tras encontrarla, Brian habría intentado auxiliarla. Su hermano, Zach Hickerson, declaró previamente a TMZ que Brian le administró Narcan en un intento por salvarle la vida.

La presencia del medicamento también ha llamado la atención debido a que el Narcan se utiliza para revertir los efectos de una sobredosis de opioides.¿La muerte de Hayden Panettiere continúa bajo investigación?

Las autoridades estatales mantienen abierta una investigación sobre el fallecimiento de la actriz, en la que también participa la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

La situación ha generado cuestionamientos alrededor de las circunstancias que precedieron a su muerte. Su madre, Lesley Vogel, también ha expresado públicamente sus críticas hacia Hickerson tras el fallecimiento de su hija.

Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente que la muerte de Panettiere haya sido consecuencia de un delito.

Foto: Instagram Hayden Panettiere Especial

¿Qué antecedentes tiene Brian Hickerson?

Los últimos acontecimientos se suman a otros episodios relacionados con el comportamiento de Hickerson.

Fiscales de Los Ángeles acudieron a un tribunal tres días antes de la muerte de Panettiere para cuestionar a Brian por su estado durante una entrevista realizada en mayo de 2026. En aquella ocasión, habría sido señalado por presentarse bajo los efectos de alguna sustancia.

Además, Hickerson fue arrestado en agosto de 2025 después de que presuntamente fuera encontrado bajo los efectos de drogas en un restaurante de West Hollywood.

Después del fallecimiento de Panettiere, Hickerson se ha mantenido alejado de los establecimientos que frecuentaba anteriormente.

Actualmente permanece en la vivienda de su familia en Greenville y sus apariciones públicas han sido limitadas a actividades como realizar entregas y algunos pendientes.

El abogado de Brian Hickerson fue contactado para conocer su postura sobre los señalamientos, pero decidió no realizar comentarios.

Mientras tanto, la investigación sobre la muerte de Hayden Panettiere continúa y las autoridades deberán determinar las circunstancias exactas que llevaron al fallecimiento de la actriz.