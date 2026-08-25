Dolly Parton murió tras una batalla contra el cáncer; esto es lo que confirmó su equipo

La industria de la música country está de luto por la muerte de Dolly Parton, quien falleció este martes 25 de agosto a los 80 años, luego de enfrentar un cáncer cuya clase no fue revelada públicamente.

La noticia fue confirmada por sus representantes mediante un comunicado enviado a

"PEOPLE", en el que destacaron la trayectoria de la artista y el impacto que tuvo dentro y fuera de los escenarios.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Dolly Parton?

De acuerdo con sus representantes, la intérprete de “Jolene” enfrentó una breve batalla contra el cáncer antes de morir en el Centro Oncológico Vanderbilt-Ingram, en Nashville, Tennessee, donde permaneció desde el viernes 21 de agosto.

Dolly dedicó su vida y su carrera a brindar alegría, risas, esperanza e integridad”, señalaron sus representantes, quienes también resaltaron la generosidad de la cantante y su disposición para ayudar a otras personas.

Ya sea por los cientos de millones de libros donados a través de su invaluable Biblioteca de la Imaginación o por la financiación de investigaciones que ayudaron a crear una vacuna que salva vidas y que se utiliza en todo el mundo, el amor incondicional de Dolly por todas las personas fue la fuerza que impulsó su legado. Tras una valiente lucha contra el cáncer, Dolly falleció hoy en el Centro Oncológico Vanderbilt-Ingram, rodeada de sus seres queridos", concluyó el comunicado.

El comunicado destacó además algunos de los proyectos filantrópicos que marcaron su legado, entre ellos la Biblioteca de la Imaginación, programa mediante el cual se han distribuido millones de libros a niños.

Foto: Reuters Reuters

¿Quién confirmó el fallecimiento de la cantante?

La familia de Parton también confirmó públicamente su muerte. Su sobrino, Bryan Seaver, compartió un video en Instagram para comunicar la noticia y explicó que se trataba de un anuncio que la propia Dolly le había pedido preparar años atrás.

Seaver, quien durante más de dos décadas estuvo al frente de la seguridad de su tía, describió el momento como un honor acompañado por una profunda tristeza.

En su mensaje, aseguró que la familia encuentra consuelo al pensar que Dolly está en paz y rodeada espiritualmente de seres queridos que fallecieron antes que ella.

Días antes de su fallecimiento, la propia cantante había reconocido que atravesaba problemas de salud y que se encontraba en proceso de recuperación.

En declaraciones, Parton explicó que durante el último año había hablado sobre algunas de las dificultades médicas que enfrentaba y reconoció que anteriormente había dejado de prestar atención a su bienestar mientras cuidaba a su esposo, Carl Dean.

Como he compartido en mensajes de video a lo largo del último año, estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que no les presté atención cuando cuidaba a [mi esposo] Carl. Saben, esta no es la primera vez que tengo que lidiar con algo así. A principios de los 80, estuve deprimida durante varios meses por problemas ginecológicos, y también tenía problemas con mi peso en ese entonces, así que no es que no haya pasado por momentos difíciles con mi salud", había dicho en entrevista.

A pesar de las complicaciones, la artista había dejado claro que pretendía continuar trabajando. También señaló que todavía tenía proyectos y sueños que quería concretar

Foto: AFP

¿Qué problemas de salud enfrentaba Dolly Parton?

Antes de su muerte, la intérprete había lidiado con algunos problemas renales y autoinmunes. Sin embargo, sus representantes no especificaron qué tipo de cáncer padecía ni ofrecieron mayores detalles sobre el diagnóstico que finalmente provocó su fallecimiento.

Dolly Parton construyó una de las carreras más importantes de la música country a lo largo de varias décadas.

La cantante, compositora y actriz comenzó su trayectoria discográfica con Hello, I'm Dolly en 1967 y posteriormente consiguió reconocimiento internacional gracias a canciones como “I Will Always Love You”, “9 to 5” y “Jolene”.

Foto: Especial

Con más de 160 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, Parton se consolidó como una de las artistas femeninas más exitosas en la historia de la música country.

Su influencia, sin embargo, trascendió la música. Sus proyectos filantrópicos, especialmente aquellos relacionados con la educación y la infancia, también se convirtieron en una parte fundamental de su legado.