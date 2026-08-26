Durante décadas hemos identificado la contaminación por aquello que visualisamos, montañas de basura, plásticos en los océanos, humo de fábricas, automóviles expulsando gases tóxicos y combustibles fósiles utilizados para producir la energía que mueve al mundo. Sabemos que estas prácticas deterioran los ecosistemas, afectan la calidad del aire y contribuyen al calentamiento global. Sin embargo, existe otra contaminación que crece silenciosamente: la digital.

La “nube” parece un espacio invisible e ilimitado, pero no está en el cielo. Cada fotografía, correo, video o archivo depende de una infraestructura física: centros de datos repletos de servidores que trabajan las 24 horas y requieren electricidad, refrigeración, redes y, en muchos casos, agua para disipar el calor. La Agencia Internacional de Energía calcula que los centros de datos consumieron alrededor de 415 teravatios-hora de electricidad en 2024, aproximadamente 1.5% del consumo eléctrico mundial. Para 2030 podrían alcanzar 945 TWh, más del doble, impulsados en buena medida por la inteligencia artificial. Parte de esa electricidad todavía proviene del carbón y del gas natural.

¿Cómo se pesa la contaminación digital? Un gigabyte no puede colocarse en una báscula. Su huella se mide por la electricidad consumida, las emisiones de gases de efecto invernadero, el agua utilizada para refrigeración y los recursos necesarios para fabricar y sustituir equipos. El dato adquiere “peso” ambiental por la infraestructura necesaria para procesarlo, transmitirlo y conservarlo. A ello debemos sumar los aparatos que desechamos. De acuerdo con el cuarto Informe Mundial sobre Residuos Electrónicos de la ONU, en 2022 el mundo generó 62 millones de toneladas de basura electrónica. Para dimensionarlo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) señala que equivalen, aproximadamente, al peso de 107 mil de los aviones de pasajeros más grandes del mundo y pronostica que los residuos electrónicos aumentarán otro 32%, hasta alcanzar 82 millones de toneladas en 2030. Más preocupante aún: apenas 22.3% de los residuos generados en 2022 fue documentado como recolectado y reciclado adecuadamente. Una montaña de desperdicios tecnológicos que crece cinco veces más rápido que su reciclaje formal.

Celulares, tabletas, computadoras, pantallas, cargadores y baterías contienen plásticos, vidrio y metales valiosos como cobre, oro y plata. Cuando no se recuperan, se convierten en basura y obligan a extraer nuevos recursos. El problema se agrava con ciclos de renovación cada vez más rápidos, equipos difíciles o costosos de reparar, baterías que pierden capacidad y sistemas operativos que dejan de actualizarse. La obsolescencia programada también acorta la vida útil de los dispositivos. Europa ha comenzado a responder. Desde 2025 exige teléfonos y tabletas más duraderos y reparables: baterías capaces de conservar al menos 80% de su capacidad después de 800 ciclos, disponibilidad de piezas durante años y actualizaciones de sistema por periodos más largos.

La responsabilidad tampoco es sólo de gobiernos y fabricantes. Los consumidores debemos preguntarnos si necesitamos renovar un teléfono que funciona, guardar miles de archivos inútiles o acumular dispositivos en un cajón.

La revolución digital y la IA multiplican nuestras posibilidades. No se trata de renunciar a la tecnología, sino de hacerla sostenible. Aprendimos a separar basura, ahorrar agua y apagar la luz. Ahora debemos incorporar una nueva conciencia ambiental: entender que cada clic ocurre en algún lugar físico y consume recursos reales.

La contaminación del futuro quizá no tenga humo, olor ni sea visible. Puede estar detrás de una pantalla. El reto será evitar que, mientras limpiamos nuestras ciudades y reducimos el plástico de nuestros mares, traslademos una parte creciente de nuestra huella ambiental a una nube que, por invisible, hemos supuesto equivocadamente que no contamina. ¿O no, estimado lector?