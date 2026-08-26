El día que el Coyote atrapó al Correcaminos: La verdad del video viral

La historia de la animación televisiva mantuvo una regla inquebrantable durante décadas: el Coyote nunca atrapó al Correcaminos dentro de la serie clásica de los Looney Tunes. La obsesión de los fanáticos provocó el nacimiento de múltiples mitos en internet sobre un supuesto final alternativo y sangriento. Un famoso video viral desató acalorados debates cibernéticos sobre el desenlace, pero la verdad oculta una mezcla de ediciones digitales y capítulos oficiales desconocidos.

El Coyote a punto de atrapar al Correcaminos. Foto: Warner Bros

Durante varios años, circuló masivamente un clip donde el hambriento depredador finalmente metía al ave en una olla hirviendo y la devoraba con total satisfacción. La leyenda urbana aseguró que un millonario japonés pagó una inmensa fortuna a la compañía Warner Bros para financiar este oscuro final feliz. El material audiovisual engañó a millones de internautas alrededor del mundo por su aparente legitimidad y excelente calidad gráfica.

El engaño del millonario japonés al descubierto

La investigación de los expertos desmintió categóricamente la participación del supuesto empresario asiático y del estudio de animación estadounidense. El video resultó ser una obra completamente falsa, elaborada por un aficionado y sin ningún tipo de valor oficial. El creador realizó una animación casera y editó digitalmente diversos fragmentos de capítulos viejos para engañar al ojo del espectador.

El usuario anónimo dibujó directamente sobre los fotogramas originales para alterar el famoso desenlace de la caricatura creada por el legendario Chuck Jones. A pesar de la desilusión de los seguidores más fieles, el catálogo oficial de la franquicia esconde momentos históricos casi olvidados. Existe material canónico donde el insistente depredador sí logra sujetar a su presa de forma legítima.

Los únicos momentos oficiales de la captura

El capítulo titulado "Soup or Sonic" (Sopa o Sónico), estrenado en el año 1980, mostró lo impensable frente a los televisores. En esta entrega, ambos personajes protagonizan una persecución a alta velocidad dentro de una compleja red de tuberías gigantes. El Correcaminos sale del túnel conservando su tamaño normal, mientras la física irreal de los tubos castiga dramáticamente a su eterno enemigo.

El Coyote queda reducido a unos pocos centímetros de estatura frente a un ave que ahora luce gigantesca desde su perspectiva visual. Bajo esta ridícula desventaja física, el carnívoro corre, alcanza la pata del ave y la sujeta con toda su fuerza. Al notar su diminuto tamaño frente al colosal animal, saca un famoso letrero para el público: "Okay, lo atrapé. ¿Y ahora qué hago?".

El Coyote no supo qué hacer cuando atrapó al Correcaminos. Foto: Warner Bros

El archivo de la productora registra otra captura temporal en el corto conocido como el episodio de "Charly el Gallo". En este metraje alternativo, el cazador construye un enorme robot gigante y logra inmovilizar a su escurridiza presa de una vez por todas. Justo antes de concretar su anhelada victoria, la máquina falla de forma catastrófica y explota en mil pedazos sobre el desierto.

La destrucción del invento mecánico permite que el ave escape completamente ilesa de la escena, soltando su clásico sonido de burla. El villano termina derrotado y carbonizado una vez más, cumpliendo la regla de oro impuesta por los dibujantes originales. Oficialmente, la veloz presa sobrevive siempre, dejando al depredador atrapado en un ciclo eterno de persecuciones fallidas y dolorosos accidentes.