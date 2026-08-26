Mara Medeiros toma el control del HIMFG

Mara Medeiros Domingo, recién nombrada directora del Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG), tendrá el gran reto de “poner orden en la casa” y unir a todos los trabajadores en pro de la salud de los niños enfermos que acuden a este lugar. La doctora tiene muchos problemas que resolver; el principal, combatir las malas prácticas sindicales, la presencia de grupos antagónicos a la dirección general del hospital y la falta de más presupuesto, que deriva en una mala atención médica.

Para nadie es extraño la presión que ejerce la sección 84 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud hacia los directivos del hospital para imponer a su gente en puestos cuyos perfiles no son los idóneos. A estas alturas, no sé si felicitar a la doctora en su nuevo cargo o desearle mucha suerte, pues llega a un hospital que, en los últimos tres meses, se convirtió en “tierra de nadie”. Personal del hospital ha denunciado corrupción, desabasto de medicinas, hostigamiento laboral, presencia de aviadores, ausencia de bolsa de trabajo y un escalafón de plazas olvidado, sin que hasta el momento se hayan resuelto estos problemas.

El doctor Adrián Chávez López, exdirector general del HIMFG, falleció de un infarto de corazón el 28 de mayo de 2026. Su deceso ocurrió cuatro días después de que médicos residentes iniciaran un paro de labores y protestas para exigir su destitución. Las manifestaciones surgieron tras denuncias formales en su contra por presunto acoso sexual, hostigamiento, abuso de autoridad y violencia laboral. Investigación que se quedó abierta y que valdría la pena concluir.

La gestión del exdirector estuvo marcada por los cuestionamientos, señalamientos y enfrentamientos con el sindicato de este hospital. En los últimos seis años, este hospital federal de la Secretaría de Salud ha estado bajo los reflectores por el tema del desabasto de medicamentos oncológicos y sujeto a muchas auditorías por parte del gobierno federal. La mano de Raquel Buenrostro, cercana a López Obrador y ahora a la presidenta Claudia Sheinbaum, ha estado presente desde hace tiempo en este hospital. Primero, cuando era oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y, recientemente, como secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno.

La llegada de Mara Medeiros, quien era del equipo del doctor Chávez, ha dado esperanzas al personal médico, de enfermería y administrativo de que las cosas cambiarán al interior del HIMFG. Ojalá que así sea y que la nueva directora general la dejen trabajar y que tenga el temple para no ceder a ningún chantaje sindical ni de ningún grupo ajeno a los intereses del hospital. Medeiros ya entró con su nuevo equipo de colaboradores y estará al frente del hospital hasta el 2031. En su primer mensaje, dijo que a esta institución le debe sus mejores satisfacciones, ya que en ella desarrolló su vocación de servicio a la niñez mexicana. Ahora, su gran reto será unificar a todo su personal médico, de enfermería y administrativo.

ABATELENGUAS

Desde hace varios días, Rafael Ricardo Valdez ya está trabajando en su nuevo cargo como subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, en sustitución del doctor Ramiro López Elizalde, quien deja este cargo por cuestiones de salud. El doctor Valdez es cercano al secretario de Salud, David Kershenobich. Ambos laboraron en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

BAJO EL MICROSCOPIO

En su momento, las autoridades de salud criticaron el crecimiento que habían tenido los consultorios anexos a farmacias, que dan consultas rápidas y resuelven problemas de salud no tan complejos, debido a que no había un seguimiento de los pacientes y de sus enfermedades. Pero tal parece que esta fórmula terminó gustando al actual equipo de salud, sobre todo porque está en puerta el acceso universal de salud para 2027, que ayer, en la mañanera, presentaron como una copia de este mismo modelo, pero con la diferencia de que “sí habrá un expediente médico y seguimiento de los pacientes”. El gobierno federal instalará más de 12 mil consultorios en los 24 estados que firmaron con el IMSS-Bienestar. Ya veremos si esto les funciona o solo serán paliativos que no ayudarán a mejorar la salud de los mexicanos.