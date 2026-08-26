Caso Paco Stanley da un giro: Testigo protegido de la DEA pide perdón por haber guardado silencio

El asesinato de Paco Stanley, ocurrido el 7 de junio de 1999 afuera de un restaurante en la Ciudad de México, sigue generando preguntas. Ahora, una investigación documental volvió a poner el caso bajo los reflectores al presentar testimonios de personas que aseguran tener información relevante sobre aquellos hechos.

Se trata del segundo capítulo de TESTIGOS, una serie de Reellee TV, plataforma de streaming con presencia en Estados Unidos, que reunió a tres personas consideradas testigos clave para hablar sobre distintos episodios relacionados con el crimen organizado.

Uno de ellos es Jorge Godoy López, quien se desempeñó como policía judicial de Jalisco y, según el material presentado, estuvo infiltrado en el llamado Cártel de Guadalajara. Godoy aseguró haber presenciado delitos como secuestros, torturas y el asesinato del agente de la DEA Enrique "Kiki" Camarena.

Su aparición en el documental llamó especialmente la atención porque también habló sobre el caso Paco Stanley y señaló a presuntos responsables del homicidio.

¿Quién habría ordenado matar a Paco Stanley?

De acuerdo con el testimonio presentado por Godoy, quien habría dado la orden para asesinar a Paco Stanley fue Juan José Esparragoza Moreno, "El Azul", uno de los hombres relacionados con el Cártel de Guadalajara y posteriormente identificado como uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa.

Pero el señalamiento no terminó ahí. El exagente afirmó que la persona que habría ejecutado directamente el ataque fue un expolicía identificado como Carlos Acevedo, alias "El Pato".

Paco Stanley mezcalent

Estas declaraciones forman parte de una nueva investigación periodística y representan el testimonio de Godoy sobre lo ocurrido. Hasta el momento, los señalamientos no modifican por sí mismos las resoluciones judiciales que se dieron en torno al asesinato del conductor.

Mario Bezares y Paola Durante no participaron

La productora Arlette Garibay, quien además fue amiga cercana de Paco Stanley, explicó que el equipo detrás del documental buscó a algunas de las personas que estuvieron relacionadas con el caso para invitarlas a participar.

Entre ellas estuvieron Paola Durante y Mario Bezares, quienes finalmente no aparecieron en el capítulo.

Garibay explicó que con Durante sí hubo comunicación y que la modelo recibió de buena manera la intención de abordar nuevamente la historia.

En el caso de Bezares, contó que intentaron ponerse en contacto con él para solicitarle una entrevista, pero en ese momento tenía un viaje a Acapulco. Posteriormente, el conductor habría manifestado su molestia por la realización del documental.

Paco Stanley mezcalent

La productora reconoció que no comprendió del todo su reacción, sobre todo porque Bezares fue absuelto y liberado después de permanecer detenido por su presunta relación con el asesinato de Stanley.

Jorge Godoy pide perdón después de 27 años

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Jorge Godoy pidió perdón por haber guardado silencio durante 27 años.

De acuerdo con Arlette Garibay, el testigo tuvo conversaciones con personas cercanas a la familia de Paco Stanley y expresó directamente su arrepentimiento por no haber hablado antes.

La intención, explicó la productora, era incluso generar un acercamiento entre Godoy y los familiares del conductor para que pudieran hablar frente a frente.

Él les pidió perdón en algún momento en el documental y algunas otras conversaciones, explicó Garibay al hablar sobre estos encuentros.

La productora insistió en que la investigación no se realizó con la intención de lastimar a los involucrados, sino para recuperar testimonios y aportar nuevos elementos a una historia que, 27 años después, todavía genera dudas.

Hasta ahora, la familia de Paco Stanley, Mario Bezares y Paola Durante no han dado a conocer públicamente una postura sobre estas declaraciones.

Caso Paco Stanley.

El caso, así, vuelve a abrirse en el terreno de los testimonios. Y esta vez, una de las voces que permaneció callada durante casi tres décadas decidió contar su versión y pedir perdón.