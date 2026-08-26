Pablo Lyle podría salir de la cárcel a fin de año tras desestimar demanda millonaria en su contra

Después de un proceso legal que inició desde la década pasada, el actor mexicano Pablo Lyle, podría estar cerca de salir de prisión en la que se encuentra en Estados Unidos tras el incidente vehicular ocurrido en 2019 que derivó en el fallecimiento de una persona.

Lyle, quien estaba despegando en su carrera en México tras el éxito de la película Mirreyes vs Godínez, tuvo un incidente de tránsito el 31 de marzo de 2019 en Miami, Florida, en el cual Lyle propinó un golpe al ciudadano cubano Juan Ricardo Hernández cuando el mexicano ya se dirigía al aeropuerto para un regreso a México. Este golpe lo dejó noqueado y aunque en ese momento la situación parecía no pasaría a mayores, Hernández perdió la vida cuatro días después a causa de las lesiones sufridas.

El proceso judicial de Lyle se vio retrasado por la pandemia por el Covid-19, pero en febrero de 2023 se dictó sentencia imponiéndole una pena de cinco años de prisión y ocho años de libertad condicional.

¿Cuánto tiempo lleva en prisión Pablo Lyle?

Pablo Lyle suma cuatro años acumulados desde el inicio de las restricciones cautelares y su posterior encarcelamiento en 2023. Aunque la condena fijada por la corte contemplaba su salida oficial hasta septiembre de 2027, la defensa legal del actor logró reducciones en la contabilización del tiempo a partir de su comportamiento en el centro penitenciario.

A la par del cumplimiento de su pena, se desestimó recientemente una demanda civil interpuesta por los familiares de la víctima que exigía una indemnización millonaria por daños y perjuicios, al no presentarse nuevas pruebas ni actividad procesal durante meses.

¿Cuándo saldría libre Pablo Lyle?

De acuerdo con un reporte difundido por la periodista Tanya Charry para el programa El Gordo y la Flaca de Univision, el intérprete mexicano saldría libre a finales de este año:

"Por tiempo cumplido cuando estaba el proceso andando y su buena conducta recibió rebaja de pena y será el 29 de diciembre de este año el día en que Pablo recupere su libertad", detalló la comunicadora.

Asimismo, la información del medio señala que, al cumplir su condena penal a las 00:00 horas del 29 de diciembre de 2026, Lyle enfrentará de inmediato un procedimiento administrativo de deportación hacia México.