"Anotenme para la próxima batalla": Chayanne sorprende al querer unirse al trend de 'farmear aura'

Chayanne volvió a llamar la atención en Instagram, aunque esta vez no fue por el anuncio de una nueva canción ni por uno de sus conciertos.

El cantante publicó un video en el que aparece bailando durante una de sus presentaciones y, aunque sus movimientos fueron parte de lo que disfrutaron sus seguidores, hubo algo que terminó robándose el protagonismo: el texto que acompañó las imágenes.

Sobre el video apareció una frase que tomó por sorpresa a más de uno:

Anótenme para la próxima batalla de farmear aura.

Por si fuera poco, Chayanne llevó la broma un paso más adelante en la descripción de la publicación, donde escribió:

¿A quién espero en una batalla de farmear aura?.

La ocurrencia rápidamente generó comentarios de sus seguidores, quienes celebraron que el intérprete de "Torero" se haya metido de lleno en una tendencia que suele estar mucho más relacionada con los usuarios jóvenes de TikTok e Instagram.

Sus fans ya quieren verlo competir

La publicación se llenó de mensajes de personas que, lejos de cuestionar el comentario, comenzaron a imaginar cómo sería una batalla de aura protagonizada por Chayanne.

Entre las respuestas hubo quienes simplemente reaccionaron con risas y emojis, mientras otros aseguraron que el cantante tendría prácticamente la victoria garantizada.

Algunos usuarios incluso bromearon con que podría llevarse el primer lugar sin demasiado esfuerzo, mientras otros aprovecharon para invitarlo a una batalla que supuestamente tendría lugar el 31 de octubre en Orlando.

También hubo quien destacó que Chayanne parece estar cada vez más conectado con el lenguaje de internet y las tendencias que siguen sus hijos y las nuevas generaciones.

Y es que, si existe alguien que podría "farmear aura" sin proponérselo, sus seguidores parecen tener claro que sería él.

¿Qué significa "farmear aura"?

La expresión "farmear aura" nació como parte de una tendencia que utiliza el lenguaje de los videojuegos para bromear sobre el carisma y la presencia de una persona.

En este contexto, el "aura" funciona como una especie de puntuación imaginaria. Una persona puede ganar o perder puntos dependiendo de lo que haga.

Por ejemplo, alguien puede ganar aura después de realizar una acción complicada con total seguridad, reaccionar con calma ante una situación inesperada o hacer algo que lo haga parecer especialmente seguro de sí mismo.

Batallas de aura en CDMX. capturas Tiktok

En cambio, un momento torpe puede significar una pérdida importante de aura. Tropezarse, equivocarse en público o intentar hacer algo para verse cool y terminar fallando son situaciones que suelen representarse como una derrota.

De ahí viene la palabra "farmear", tomada de los videojuegos, donde los jugadores acumulan recursos, experiencia o puntos. En redes sociales, "farmear aura" significa hacer cosas, intencionalmente o no, que aumenten esa supuesta cantidad de carisma.

El meme que conquistó TikTok e Instagram

La tendencia suele acompañarse de videos con textos que imitan las estadísticas de un videojuego. Después de una acción aparece, por ejemplo, un "+50,000 aura", mientras que un momento vergonzoso puede recibir un enorme descuento.

El humor está justamente en exagerar situaciones cotidianas como si fueran parte de una competencia.

Ahora Chayanne decidió entrar al juego y, por lo visto, sus seguidores están más que dispuestos a verlo competir.

Chayanne Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Con una publicación que mezcla uno de sus conciertos, baile y lenguaje de internet, el cantante consiguió algo que no siempre es sencillo: convertirse en parte de una tendencia sin dejar de ser Chayanne.

Y si sus fans tienen razón, quizá la próxima "batalla de farmear aura" ya tenga a uno de sus favoritos como participante.