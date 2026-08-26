Enrique Inzunza queda fuera de la bancada de Morena en el Senado

Pese a la presión de sus propios compañeros de bancada, el senador Enrique Inzunza no solicitará licencia para separarse de su cargo, pero tendrá que salir de la bancada de Morena y declararse senador sin grupo parlamentario, por lo que perderá la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y las posiciones de poder interno que tuvo al amparo del morenismo.

Ayer, después de tres días de constantes participaciones de diversos senadores en el grupo de chat de WhatsApp que tiene la bancada de Morena, para pedirle que solicite licencia, porque no quieren que el peso de la polémica que desata su situación y las consecuencias de su presencia en el Senado afecten al partido, la decisión fue que Enrique Inzunza deje de ser parte de Morena en el Senado.

De acuerdo con información obtenida por Excélsior, después que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, expresara por primera vez que sí era pertinente que el senador Inzunza solicite licencia, y ante la constante negativa de él para dejar su escaño, Morena en el Senado acordó solicitarle al legislador que salga de la bancada.

La mañana de ayer se conocieron fotografías qde Enrique Inzunza que lo ubica en el Aeropuero Internacional de la Ciudad de México en un vuelo con destino a Culiacán, Sinaloa, lo que implicó que el lunes estuvo en la Ciudad de México.

Excélsior pudo confirmar con la administración del Senado que este lunes Enrique Inzunza no estuvo en su oficina del Senado ni se reunió con Ignacio Mier, coordinador de los senadores de Morena, ni existe reporte de su ingreso a las instalaciones del Senado.

Desde el 1 de septiembre del 2024 hasta el 29 de abril de este 2026 Enrique Inzunza fue uno de los senadores integrantes del primer círculo de poder de Adán Augusto López Hernández, quien fue el coordinador de los senadores de Morena desde el 1de septiembre del 2024 hasta la mañana del 1 de febrero de este año.

Como parte de ese círculo de poder fue el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, que tuvo a su cargo la corresponsabilidad de aprobar el 95% de las reformas constitucionales promovidas por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

De igual manera fue vocero de los morenistas cuando era necesario fijar posiciones político-jurídicas en la tribuna del Senado, como ocurrió el 28 de abril al lanzar los ataques en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, por la presencia de agentes de la CIA en esa entidad federativa.

Pero el 29 de abril el escenario cambió para Enrique Inzunza. Por la mañana registró su asistencia en la última sesión del periodo ordinario de sesiones y se dirigió a sus oficinas. Momentos después el gobierno de Estados Unidos anunció que había solicitado a México la detención de 10 políticos sinaloenses, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, por nexos con el Cártel de Sinaloa.

Meses antes, el narcotraficante Mario “El Mayo” Zambada, reveló en una carta que Enrique Inzuzna y Rubén Rocha se habían coludido para entregarlo a Los Chapitos y para matar a Héctor Melesio Cuén.

El anuncio del gobierno de Estados Unidos provocó que Enrique Inzunza desapareciera del Senado, aunque Morena no modificó su decisión de que fuera parte de los senadores que integraban la Comisión Permanente. Sin embargo,el coordinador de los morenistas, Ignacio Mier, decidió no convocarlo a las sesiones y le obligó a solicitar licencia por unas horas durante la sesión extraordinaria del pleno del Senado, realizada la última semana de mayo.

Como parte de la bancada, Enrique Inzunza fue convocado para presentarse este domingo a la reunión previa de la bancada de Morena y él confirmó su asistencia, pero después se registró el episodio en el que Rubén Rocha regresó por unas horas a ser gobernador en activo de Sinaloa y la presidenta de la República expresara su desacuerdo y la posición de que volviera a solicitar licencia.

A partir de ese momento, poco más de la mitad de la bancada de Morena en el Senado comenzó a expresar su petición de que Inzunza solicite licencia como senador, pero como él no ha respondido a esas peticiones, la decisión es que dejará de formar parte del grupo parlamentario de Morena en el Senado.