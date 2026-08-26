No se murió el amor: Gerard Piqué acude al funeral de su abuela acompañado de Clara Chía

El exfutbolista español Gerard Piqué despidió este martes a su abuela paterna, Lina Rovira Montsant, quien falleció a los 102 años de edad. El exjugador del Barcelona acudió a la misa funeral en la iglesia del Sagrat Cor de Sant Guim, en Lleida, fuertemente escoltado y consolado por su pareja, Clara Chía.

La familia del deportista organizó las honras fúnebres tras el velatorio realizado en el tanatorio de Sant Guim de Freixenet. Alrededor del mediodía, el círculo íntimo caminó en un solemne cortejo detrás del coche fúnebre hasta el templo católico. Los padres del exdefensor, Joan Piqué y Montserrat Bernabéu, encabezaron la dolorosa marcha familiar.

Gerard Piqué estuvo acompañado de Clara Chía. Foto: Europa Press

Las cámaras captaron al empresario cabizbajo y con un evidente gesto de afectación emocional. Durante todo el trayecto, el catalán nunca soltó la mano de Clara Chía, quien permaneció a su lado como su principal soporte. La joven demostró su absoluta integración al núcleo al consolar directamente a sus suegros.

Apoyo incondicional frente al luto familiar

Al finalizar la ceremonia religiosa, el exjugador intercambió abrazos de despedida con sus distintos parientes en la puerta del recinto. Por su parte, la joven de 27 años protagonizó una escena muy comentada al dedicar un cariñoso gesto hacia su suegro. Esta acción despejó cualquier duda sobre la excelente relación familiar.

Clara Chía acompañó a Gerard Piqué. Foto: Europa Press

Para esta aparición pública, la novia del catalán eligió un estilismo sencillo y discreto, compuesto por una camiseta negra de manga corta. Complementó su atuendo con pantalones beige de corte amplio, bailarinas negras y unas enormes gafas de sol oscuras. El exfutbolista vistió un polo blanco liso, pantalones negros de pierna ancha y mocasines del mismo tono.

El luto golpea al clan catalán con la partida de la figura más longeva de la familia Piqué. La señora Lina alcanzó a atestiguar la totalidad de los éxitos deportivos de su nieto. Presenció sus primeros pasos en las canchas locales, su consagración mundial con el F.C. Barcelona y su posterior retiro oficial en 2022.

Un romance consolidado contra las adversidades

La presencia conjunta de la pareja en este funeral íntimo confirma la enorme solidez de su relación sentimental. Gerard Piqué y Clara Chía iniciaron su noviazgo en el verano de 2022, en medio de un gigantesco escándalo mediático. El romance detonó poco después de la explosiva y pública separación del deportista y la cantante colombiana Shakira.

Clara Chía y Gerard Piqué no se ocultaron de la prensa. Foto: Europa Press

A lo largo de estos últimos cuatro años, ambos enfrentaron múltiples obstáculos y constantes rumores de crisis en la prensa rosa. Lejos de ceder ante la presión de los fotógrafos, los novios mantuvieron su vínculo sentimental firme y blindado. La pareja optó siempre por resguardar su vida privada lejos de los reflectores internacionales y de las polémicas declaraciones.

Hoy, la imagen de ambos caminando tomados de la mano detrás de un féretro ilustra la evolución madura de su compromiso. La joven barcelonesa dejó atrás su papel de nueva conquista para convertirse en el pilar fundamental del empresario. El doloroso último adiós a Lina Rovira selló públicamente la unión inquebrantable de una de las parejas más perseguidas del espectáculo.