Abandonan a perritos en Tlalpan, CDMX ¡Buscan a estos 'desalmados'!

Un video en redes sociales muestra el momento exacto en que sujetos abandonan a dos perritos en calles de la alcaldía Tlalpan al sur de la Ciudad de México. En el video se observa cómo los llevaron caminando, los metieron en la zona enrejada de un parque y, simplemente, los dejaron ahí.

Perritos abandonados Especial

Los dos perritos jóvenes fueron abandonados frente a la Unidad Habitacional Narciso Mendoza, en la zona de Coapa, alcaldía Tlalpan.

Uno de los lomitos tiene las características de un can raza labrador y el otro tipo schnauzer. Los llevan hasta una zona protegida por una malla, sobre la lateral de Periférico, a la altura de Narciso Mendoza. Los hombres metieron a los dos lomitos a la zona cercada y se fueron, dejándolos a su suerte.

Los lomitos se ven jóvenes y, por la manera en que llegaron al lugar acompañando a estos tipos, todo apunta a que estaban acostumbrados al contacto con humanos. Los peludos terminaron solos, en un sitio desconocido y expuestos a todos los riesgos que implica quedarse sin alguien que los cuide.

Uno de los perritos

Vecinos de la zona fueron quienes comenzaron a reportar el caso y a difundir las imágenes para pedir ayuda para los animales, pero también para tratar de identificar a quienes presuntamente los abandonaron.

¿Cuál es el castigo por abandonar animales en CDMX?

En la Ciudad de México el abandono de animales está expresamente prohibido y puede convertirse en un delito. La Ley de Protección y Bienestar de los Animales considera una conducta de maltrato abandonar a un animal en la vía pública o mantenerlo en situación de abandono.

Además, el artículo 350 del Código Penal de la Ciudad de México establece que quien, siendo dueño o poseedor de un animal de compañía, lo abandone intencionalmente en la vía pública o en un inmueble ajeno puede recibir de cuatro meses a un año de prisión y de 150 a 500 días multa.

Así se fueron los desalmados Especial

La sanción puede aumentar dependiendo de cómo se produzca el abandono. Por ejemplo, la pena puede incrementarse hasta en dos terceras partes cuando el animal es dejado en caminos vehiculares, tiraderos de basura, contenedores, vías del Metro o tren, cuerpos de agua o lugares despoblados. Y si como consecuencia del abandono el animal muere, la pena base puede triplicarse.