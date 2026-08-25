Muerte de Dolly Parton: así fueron las últimas publicaciones de la cantante

La muerte de Dolly Parton deja de luto al mundo del entretenimiento. Sus últimas publicaciones en redes sociales se han llenado de mensajes de amor y tristeza por la partida de una de las figuras más importantes de la música country estadounidense.

La legendaria cantante murió este 25 de agosto del 2026 a los 80 años, confirmó su sobrino Bryan Seaver mediante un video publicado en la misma cuenta de Instagram de la también compositora, actriz y empresaria.

El fallecimiento ocurre pocos días después de que Parton hablara públicamente sobre su estado de salud. En una entrevista con People, publicada el 21 de agosto, reconoció que atravesaba un “periodo difícil” y explicó que algunos problemas habían recibido menos atención mientras cuidaba a su esposo, Carl Dean, quien murió en marzo de 2025.

Las últimas publicaciones de Dolly Parton

Muerte de Dolly Parton. Foto: Instagram dollyparton

En su cuenta de Instagram, las últimas publicaciones de Dolly Parton se llenaron rápidamente de mensajes de amor para despedir a la legendaria cantante.

El pasado 29 de julio, la famosa hizo una publicación que emocionó a sus fans. Con una fotografía de ella misma viéndose al espejo y pintándose los labios, escribió:

Me siento glamurosa por dentro, así que quiero parecerlo por fuera”.

Muerte de Dolly Parton. Instagram Dolly Parton.

En tanto, en otra publicación, del 5 de agosto, se dejó ver hermosa, como siempre, con un vestido negro en combinación con varios colores, formando la silueta de una mariposa.

El amor es como una mariposa, tan suave y gentil como un suspiro”, escribió.

En tanto, la que más llamó la atención fue la penúltima publicación, en donde habló sobre el nuevo museo dedicado a su vida y trayectoria. Por medio de un video, invitaba a sus seguidores a comprar entradas.

Sin embargo, un último video que compartió en Instagram fue el más emotivo, pues dejó ver lo feliz que era haciendo lo que le gustaba, recordando su colaboración con Kenny Rogers para crear el dueto “Islands in the Stream”, lanzado en agosto de 1983.

Museo dedicado a la vida de Dolly Parton

Algo destacable de las últimas publicaciones de Parton, es su invitación que dejó antes de morir para asistir a su museo en Nashville.

Sobre este proyecto llamado “Dolly’s Life of Many Colors Museum” se sabe que será la mayor exposición dedicada a la artista hasta ahora, con más de 20 mil pies cuadrados de espacio y un recorrido por las diferentes etapas de su vida, desde su infancia en las montañas de Tennessee hasta convertirse en una estrella internacional.

El museo ocupa todo el tercer piso del Dolly Parton’s SongTeller Hotel, en el centro de Nashville, en 126 3rd Avenue North. Tendrá una entrada independiente para quienes solamente quieran visitar la exposición, por lo que no será necesario hospedarse en el hotel para entrar.

La apertura está prevista para otoño de 2026, aunque actualmente ya se venden entradas para visitas a partir del 29 de septiembre de 2026, sin embargo, la fecha de inauguración oficial podría variar.

Muerte de Dolly Parton. Instagram Dolly Parton.

La idea del museo no es que sea simplemente una colección de objetos de Dolly, sino una experiencia inmersiva que cuenta su historia desde su propia perspectiva. El recorrido abarcará su infancia, su familia, sus primeros años como cantante, su consolidación en la música country, su carrera como actriz, su trabajo como compositora, sus proyectos empresariales y su faceta filantrópica.

Entre las áreas anunciadas se encuentran:

Hall of Fame: objetos, vestuario, reconocimientos y momentos importantes de su carrera.

Life on the Road: una mirada a sus giras y a las miles de presentaciones que realizó a lo largo de décadas.

Dolly's Writing Room: dedicada a su faceta como compositora y al proceso creativo detrás de sus canciones.

Dolly's Wardrobe : una colección de atuendos que recorre siete décadas de su característica imagen llena de brillo, colores y pedrería.

Imagination Library: espacio dedicado al programa de alfabetización y entrega de libros que Dolly creó en honor a su padre.

También habrá elementos multimedia y tecnología para recrear distintos momentos de su carrera, además de fotografías, recuerdos personales y objetos relacionados con su trayectoria en la música, el cine y la televisión.

¿Por qué se llama "Life of Many Colors"?

El nombre hace referencia a “Coat of Many Colors”, una de las canciones más personales y conocidas de Dolly. La canción está inspirada en un abrigo que su madre confeccionó para ella cuando era niña utilizando retazos de tela, en una época en la que su familia tenía muy pocos recursos.

El concepto de "muchos colores" también resume la intención del museo: mostrar las diferentes facetas de Dolly —la niña de Tennessee, compositora, cantante, actriz, empresaria, filántropa y figura internacional— y cómo cada una forma parte de su historia.

De hecho, el propio museo describe el recorrido como un viaje “de las montañas a la cima del mundo”, conectando sus humildes orígenes con las distintas etapas de su extraordinaria carrera.