¿Qué enfermedad tenía Tim Curry? La afección que cambió la vida del actor de Pennywise

El mundo conoció al actor británico Tim Curry por su papel como el payaso Pennywise en la original “It”, pero también como un recepcionista de hotel en la cinta “Mi pobre angelito 2”, papeles en donde mostraba energía, una situación muy diferente a la de sus últimos años de vida que estuvieron marcados por una enfermedad.

Mientras que la causa de su fallecimiento anunciada este miércoles 26 de agosto sigue sin ser revelada, lo que sí se sabe es su estado salud, el cual fue complicado durante los últimos años como consecuencia de un accidente cerebrovascular (ACV).

Este incidente redujo considerablemente su movilidad y lo obligó a depender de una silla de ruedas para desplazarse durante más de una década.

A pesar de las secuelas neurológicas que impactaron el control motor del lado izquierdo de su cuerpo y le impidieron caminar, Curry mantuvo su actividad artística enfocado principalmente en el doblaje de voz para series animadas y cine.

¿Cuándo sucedió y cómo fue la enfermedad de Tim Curry?

El incidente médico ocurrió en 2012 bajo circunstancias sumamente inusuales. El propio actor relató que el ataque vascular comenzó mientras recibía una sesión de masaje en su residencia, momento en el que ni siquiera notó de inmediato los síntomas que se estaban manifestando. Fue el masajista quien identificó la gravedad del cuadro y solicitó una ambulancia de urgencia para trasladarlo a un centro hospitalario.

Tim Curry fue uno de los personajes en Mi pobre angelito 2 X

Posteriormente el mismo actor relato ese momento. “El chico que me estaba haciendo el masaje me dijo: 'Estoy preocupado por ti, quiero llamar a una ambulancia'. Y lo hizo, y yo dije: 'Eso es tan tonto'".

Aunque sobrevivió al episodio crítico, el daño neurológico permanente afectó de manera irreversible su capacidad para ponerse de pie y desplazarse por sus propios medios.

Las emotivas declaraciones de Tim Curry en 2025

Durante una reaparición pública en septiembre de 2025 en Los Ángeles, con motivo de la proyección por el 50 aniversario de la película The Rocky Horror Picture Show, Tim Curry habló sobre la situación que le quitó la movilidad.