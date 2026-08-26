Murió Tim Curry, actor que dio vida a Pennywise en 'It', a los 80 años 

Tim Curry, actor británico recordado por interpretar al doctor Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show y al aterrador Pennywise en It, murió a los 80 años, según informó TMZ.

De acuerdo con fuentes consultadas por el medio, el artista falleció la noche del martes en su casa de Los Ángeles. Durante más de una década enfrentó diferentes problemas de salud que redujeron sus apariciones públicas y limitaron su trabajo frente a las cámaras.

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Elementos de la policía acudieron a su domicilio alrededor de las 23:23 horas. Las autoridades señalaron que, por ahora, no existen indicios de que algún delito esté relacionado con su muerte.

¿Quién era Tim Curry?

Nacido el 19 de abril de 1946 en Inglaterra, Tim Curry construyó una extensa trayectoria como actor, cantante y artista de teatro. Su carrera comenzó a finales de los años 60, aunque el reconocimiento internacional llegó gracias a uno de los personajes más importantes de su vida.

En 1975 apareció como el doctor Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show. Aunque la película no fue bien recibida durante su estreno, con el paso del tiempo encontró una nueva audiencia en las funciones de medianoche y terminó convertida en un clásico de culto.

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Gracias a su personalidad, su voz y su facilidad para interpretar personajes extravagantes o inquietantes, Curry se ganó un lugar especial dentro del cine, la televisión y los escenarios.

Tim Curry también fue Pennywise en It

Otro de sus trabajos más recordados llegó en 1990, cuando interpretó al payaso Pennywise en la adaptación televisiva de It, obra escrita por Stephen King. Su actuación marcó a toda una generación y convirtió a esta versión del personaje en una de las más temidas de la pantalla.

Tim Curry

Su filmografía también incluyó producciones como Annie, La caza del Octubre Rojo, La isla del tesoro de los Muppets, La reunión de la familia Addams y Scary Movie 2.

Dentro de la comedia familiar fue reconocido por su participación en Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, donde interpretó al señor Hector, el desconfiado encargado del Hotel Plaza que intenta descubrir qué hace Kevin McCallister alojado solo en el lugar.

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Los problemas de salud que enfrentó Tim Curry

Durante gran parte de su vida, el actor se mantuvo activo en el cine, la televisión, el doblaje y el teatro. Sin embargo, su estado de salud cambió en 2012, cuando sufrió un derrame cerebral grave y tuvo que ser sometido a una cirugía cerebral.

Después de aquel episodio, Curry presentó dificultades de movilidad y comenzó a utilizar una silla de ruedas. A pesar de ello, continuó realizando algunos trabajos de voz y participando en encuentros con seguidores.

En 2025 publicó sus memorias, tituladas Vagabond. Durante la promoción del libro reconoció que todavía no podía caminar, pero compartió diferentes recuerdos de su carrera y del problema de salud que transformó su vida.