La industria del K-pop ha despertado con una de esas noticias que ponen a prueba la estabilidad emocional de los fans: Ten deja SM Entertainment: ¿qué pasará con NCT y WayV?

Después del anuncio de la salida de Mark Lee también de la agencia (y de NCT), los nctzens, nombre oficial del fandom, se preguntan si el grupo puede sobrevivir a más salidas.

Tras años de crecimiento bajo el sello que lo vio nacer como ídolo global, el intérprete de "Nightwalker" ha decidido tomar un nuevo rumbo profesional, marcando un hito en su carrera que muchos veían venir pero que no deja de sorprender por su importancia estratégica.

Este movimiento no es simplemente la salida de un integrante más; estamos hablando del "Ace" de la alineación, un pilar fundamental tanto en NCT como en WayV. SM Entertainment, históricamente conocida por sus contratos herméticos, parece estar adaptándose a una nueva realidad donde sus talentos buscan horizontes fuera de las paredes de la compañía sin abandonar necesariamente sus raíces grupales.

Afortunadamente para los seguidores, conocidos cariñosamente como 10vely, el anuncio no viene acompañado de una despedida definitiva de los escenarios compartidos.

Ten de NCT deja SM Entertainment SM Entertainment

Ten termina su contrato con SM Entertainment

Tras meses de rumores que circulaban en foros coreanos e internacionales, la confirmación oficial ha llegado: Ten ha decidido no renovar su contrato de exclusividad con SM Entertainment.

Esta decisión pone fin a una relación que comenzó hace más de una década, cuando el joven Chittaphon Leeyaikul fue seleccionado en las audiciones globales de la empresa. Desde sus días en SM Rookies hasta su consolidación como una de las figuras más influyentes del K-pop contemporáneo, Ten ha sido un activo invaluable para la agencia.

Fuentes cercanas a la industria sugieren que el artista busca mayor control sobre su dirección artística, la selección de sus colaboraciones internacionales y, posiblemente, una expansión más agresiva en el mercado de la moda y el entretenimiento global, áreas donde ya ha demostrado ser una figura de alto impacto.

Sm Entertainment ha emitido un comunicado con un tono de respeto y gratitud, reconociendo el arduo trabajo de Ten y su papel vital en la globalización de la marca NCT.

Ten de NCT deja SM Entertainment SM Entertainment

¿Qué pasará con NCT y WayV tras la salida de Ten?

Aunque el contrato de exclusividad para actividades individuales ha terminado, la empresa enfatizó que han llegado a un acuerdo de colaboración con Ten para asegurar que siga participando en los lanzamientos y giras de NCT y WayV, evitando así un "divorcio" total que perjudicaría a la marca grupal.

Se espera que Ten participe en el próximo comeback de WayV, aunque la logística de los ensayos y las grabaciones requerirá ahora una coordinación minuciosa entre su nuevo equipo de representación y el staff de SM.

Para la marca general, NCT, la presencia de Ten es indiscutible. El compromiso de Ten de continuar con el grupo asegura que no habrá huecos en las coreografías complejas ni en las líneas vocales distintivas que él aporta.

Ten de NCT deja SM Entertainment SM Entertainment

¿Qué esperar de la carrera de Ten fuera de la SM Entertainment?

Si algo nos ha enseñado el debut de Ten como solista con su álbum homónimo es que tiene una visión artística muy clara y ambiciosa. Al alejarse de la estructura corporativa de SM, Ten ahora tiene el "lienzo en blanco" que muchos artistas anhelan.

La libertad para elegir productores, directores de videos musicales y conceptos visuales sin pasar por los múltiples filtros de un comité corporativo podría resultar en un material mucho más vanguardista y personal.

Aunque aún no se ha revelado el nombre de su nueva casa discográfica, los expertos apuntan a dos posibilidades: una agencia global con fuerte presencia en Estados Unidos y Asia, o la creación de su propio sello independiente, siguiendo los pasos de otros ídolos tailandeses o de figuras como Jackson Wang.

Los fans han notado que, en los últimos años, SM ha pasado por cambios internos significativos, y muchos consideran que este es el momento perfecto para que Ten busque un entorno que priorice su talento individual por encima de las necesidades de la corporación.