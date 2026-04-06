Desde gorras hasta peluches: Creador de 31 Minutos captura la venta informal afuera del Metropólitan

Álvaro Díaz, el creador chileno de la serie 31 Minutos, compartió la vendimia que se vio afuera del Teatro Metropólitan, en la Ciudad de México (CDMX), durante los tres días de presentaciones.

31 minutos, el noticiero más divertido de Latinoamérica, regresó a los escenarios de México con una serie de shows en vivo y lo hizo en uno de los teatros más famosos de la Ciudad de México con el proyecto "Radio Guaripolo II", un show que recrea los momentos de caos, sátira y risas que se ven en los episodios de la televisión.

Las presentaciones se llevaron a cabo el 3, 4 y 5 de abril, con precios que fueron desde los 620 a los 1,922 pesos.

Mercado temático de 31 Minutos afuera del Teatro Metropólitan

31 Minutos en el Metropólitan. Especial

El productor y director de cine y televisión chileno, Álvaro Díaz, señaló que afuera del Teatro se instaló un verdadero ‘mercado temático’.

Durante los tres días de presentaciones de 31 Minutos en el Metropolitan se instaló en las afueras del teatro un verdadero mercado temático. Acá una breve inmersión”, escribió en su cuenta de Instagram.

En las fotos que compartió, mostró a los comerciantes que se instalaron afuera del Teatro para vender productos relacionados con la serie en cuestión.

Los vendedores ofertaron desde llaveros hasta playeras y gorras alusivas a los protagonistas de la serie: Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Policarpo Avendaño y Calcetín con Rombos Man.

Además, en las fotografías se ve a los fanáticos adquiriendo los productos, completamente emocionados con las presentaciones.

'México ama a 31 Minutos’

Tras las fotografías mostradas por Álvaro Díaz, usuarios se volcaron a Instagram para reaccionar por la vendimia afuera del Teatro Metropólitan.

Entre las opiniones se lee:

Gracias México por amar tanto a 31 minutos.

Oigan, ¿alguien tiene el contacto de las gorras de Juanjo Juan Harry? Estaban geniales.

Qué hermosura todo.

Amo que los amen.

Tremendos diseños.

Me encanta, soy chilena y quiero todo.

México ama 31 minutos. Gracias.

Ojalá que también estén el próximo 11 de abril afuera del Auditorio Nacional.

¿Qué saber sobre la serie?

“31 minutos” es una serie de televisión infantil (aunque muy querida también por adultos) originaria de Chile, creada por Álvaro Díaz y Pedro Peirano. Se estrenó en 2003 y rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural en América Latina por su humor inteligente, su crítica social disfrazada y sus canciones pegajosas.

La serie está presentada como un noticiero ficticio llamado 31 minutos, donde todos los personajes son marionetas. El conductor principal es Tulio Triviño, un presentador egocéntrico pero carismático, acompañado por el reportero estrella Juan Carlos Bodoque, conocido por sus reportajes caóticos y su mala suerte. También destacan personajes como Patana y Policarpo Avendaño.

Aunque aparenta ser un programa de noticias, en realidad mezcla sketches, entrevistas absurdas, secciones humorísticas y, sobre todo, música. Uno de sus segmentos más populares es el “Ranking Top”, donde se presentan canciones originales que se volvieron icónicas, como “Mi muñeca me habló”, “Tangananica Tangananá” o “Yo nunca vi televisión”. Estas canciones, además de ser divertidas, suelen tener mensajes sobre valores, emociones o situaciones cotidianas.

*mvg*