Meghan Markle comparte videos inéditos de Archie y Lilibet en Pascua

La vida familiar de Meghan Markle y el Príncipe Harry volvió a conquistar las redes sociales con una serie de entrañables imágenes que muestran cómo celebraron la Pascua junto a sus hijos, Archie Harrison Mountbatten-Windsor y Lilibet Diana Mountbatten-Windsor.

¿Cómo celebró Pascua Meghan Markle?

El pasado 5 de abril, la duquesa compartió en Instagram varios videos y fotografías que rápidamente se volvieron virales, mostrando momentos íntimos de su vida en Montecito, donde la familia reside desde hace algunos años.

La familia Sussex apuesta por una vida tranquila y alejada del protocolo real. IG meghan

Meghan también compartió pequeños detalles de su hogar, incluyendo a las gallinas de la familia, que recibieron su propio “regalo” de Pascua: hojas de lechuga fresca.

Estas imágenes refuerzan la imagen de una vida más relajada y conectada con la naturaleza, muy distinta al ritmo que llevaban cuando formaban parte activa de la familia real británica.

La publicación fue acompañada por un sencillo mensaje: “¡Felices Pascuas!”, dejando que las imágenes hablaran por sí solas.

Archie y Lilibet buscan huevos de Pascua

En los últimos meses, Meghan Markle ha comenzado a compartir más contenido personal en redes sociales, algo que anteriormente evitaba. Este cambio ha permitido a sus seguidores conocer un poco más de su faceta como madre.

Archie y Lilibet protagonizan una divertida búsqueda de huevos. IG meghan

Las imágenes revelan una celebración familiar cálida y sencilla. En los videos, Archie, de 6 años, y Lilibet, de 4, aparecen corriendo por el jardín con canastas en mano mientras participan en la clásica búsqueda de huevos de Pascua.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el característico cabello pelirrojo de ambos niños, un rasgo que heredaron de su padre y que quedó al descubierto en las tomas, aunque Meghan mantuvo su decisión de no mostrar sus rostros directamente, respetando su privacidad.

En otro de los clips, los pequeños caminan por un sendero de piedra acompañados por uno de los perros de la familia, en una escena que refleja la tranquilidad de su vida cotidiana en California.

Lilibet conquistó con su look de orejas de conejo y Archie demostró su creatividad. IG meghan

Si hubo una protagonista indiscutible, fue la pequeña Lilibet. En uno de los videos aparece luciendo unas adorables orejas de conejo, mientras que en otro se le ve con un vestido rosa floral caminando descalza sobre el césped, sosteniendo peluches.

Por su parte, Archie también tuvo su momento especial. En uno de los clips se le observa concentrado decorando un huevo de Pascua con un dispositivo giratorio, demostrando su creatividad y entusiasmo.

¿Cuáles son los próximos planes de los Sussex?

Mientras disfrutan de esta etapa familiar, se ha dado a conocer que Meghan y el príncipe Harry tienen previsto viajar a Australia en las próximas semanas para cumplir con compromisos profesionales y filantrópicos.

Sin embargo, todo indica que Archie y Lilibet permanecerán en casa, manteniendo la rutina que sus padres han construido lejos del ojo público.

La duquesa mantiene la privacidad de sus hijos sin mostrar sus rostros. IG meghan

Con estas imágenes, Meghan Markle recordó que, incluso lejos de la realeza, los Sussex siguen siendo una de las familias más observadas… y queridas del mundo.