Shakira y Anitta anuncian 'Choka Choka', su colaboración; esta es su fecha de estreno

Shakira y Anitta protagonizan una de las colaboraciones más comentadas del momento tras confirmarse que ambas artistas trabajaron juntas en una canción del próximo álbum de la cantante brasileña.

Este nuevo material, titulado Equilibrivm, estará disponible a partir del 16 de abril y forma parte de una etapa clave en la carrera internacional de Anitta.

Shakira Foto: @shakira

El proyecto no solo destaca por esta unión musical, sino también por su enfoque global, ya que incluirá canciones en portugués, español e inglés.

La colaboración entre Shakira y Anitta

A través de sus redes sociales, Anitta compartió la noticia con sus seguidores, dejando ver la emoción que le genera esta colaboración con Shakira.

"No tienen idea de lo feliz que estoy de anunciar esta colaboración de mi álbum Equilibrivm", palabras que rápidamente llamaron la atención de sus fans.

La publicación estuvo acompañada de una imagen con estilo artístico en la que aparecen ambas cantantes representadas como cartas de tarot. En esta ilustración, Shakira está asociada con el sol, mientras que Anitta aparece vinculada con la luna, un detalle que muchos interpretaron como un símbolo de contraste y complemento entre ambas.

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Además, se dio a conocer que la canción en la que participan juntas lleva por nombre “Choka choka”, tema que ya ha despertado curiosidad entre los seguidores de las dos artistas.

La canción de ambas artistas se estrenará el próximo 9 de abril en todas las plataformas y se espera que también se estrene un video musical, aunque por el momento no se ha confirmado.

Tras el anuncio, los comentarios no se hicieron esperar y muchos fans comenzaron a especular sobre una posible presentación en vivo del tema. Una de las teorías más comentadas apunta a que ambas podrían interpretar la canción durante el concierto gratuito que Shakira ofrecerá el próximo 2 de mayo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.

Anitta de fiesta

Por otro lado, algunos temas ya han sido adelantados al público, como el sencillo “Pinterest”, mientras que otros han sido interpretados en presentaciones recientes.

Este nuevo disco llega después de su producción anterior, Funk Generation (2024), y marca un momento importante en la evolución artística de Anitta. En los últimos años, la cantante ha logrado posicionarse como una de las figuras más representativas del pop latino y brasileño a nivel internacional.

PJG