¿El secreto del tesorito? Laura León lanzará libro sobre su vida

La inconfundible Laura León, mejor conocida como 'La Tesorito', está lista para sorprender nuevamente a su público, pero esta vez no será sobre el escenario ni en la televisión, sino a través de las páginas de un libro que promete revelar aspectos íntimos y desconocidos de su vida.

¿Qué dijo Laura León?

Durante un reciente encuentro con la prensa, la actriz adelantó que ya tiene escrito un libro que lleva por título tentativo “El secreto del tesoro”, una obra en la que compartirá experiencias personales, reflexiones y anécdotas que han marcado su trayectoria.

La obra llevará por título “El secreto del tesoro”. IG lauraleontv

Aunque dejó claro que no se trata de una autobiografía convencional, sí confirmó que incluirá “muchas intimidades lindas” que, según sus propias palabras, podrían inspirar a sus lectores.

Ya tengo algún librito escrito por ahí… es el secreto del tesoro”, comentó con su característico carisma, despertando la curiosidad de sus seguidores, quienes desde ahora esperan conocer más sobre su historia.

¿Qué revelará el libro de 'La Tesorito'?

Fiel a su estilo, Laura León no quiso dar demasiados detalles sobre el contenido del libro, pero dejó entrever que abordará momentos clave de su vida personal y profesional.

La cantante reveló que incluirá anécdotas personales y reflexiones íntimas. Mezcalent

Eso sí, descartó que incluya nombres o detalles polémicos sobre sus relaciones sentimentales, apostando más por compartir vivencias positivas y aprendizajes.

Muchas historias lindas, pero sobre todo lo más hermoso es el cariño del público”, expresó, dejando claro que su conexión con la gente será uno de los ejes principales de la publicación.

Durante la charla, también recordó con cariño a Andrés García, a quien describió como un “señorazo” y un gran compañero de trabajo.

Lejos de entrar en polémicas, la actriz prefirió mantenerse al margen de controversias, reiterando su postura de respeto hacia la vida personal de los demás.

Cada quien que viva su vida como quiera”, señaló, fiel a su filosofía relajada y positiva.

La actriz descartó revelar polémicas o nombres. Archivo

Laura León revela que sufrió depresión

Aunque siempre se muestra alegre y llena de energía, la actriz también reconoció que, como cualquier persona, ha enfrentado momentos difíciles.

Claro que me he deprimido, corazón, como todos”, confesó, explicando que hay días complicados, pero que su filosofía de vida se basa en agradecer cada nuevo amanecer y valorar la salud.

Compartirá momentos felices y aprendizajes de vida. Mezcalent

Esta dualidad —entre la fortaleza y la vulnerabilidad— podría ser uno de los aspectos más interesantes del libro, mostrando una faceta más humana de la querida artista.

Con más de cinco décadas en el medio artístico, Laura León continúa activa y disfrutando cada proyecto. Actualmente forma parte de la obra teatral Perfume de Gardenia, donde asegura sentirse plena y feliz.

Amo mi trabajo con todo mi corazón”, dijo emocionada, destacando que el cariño del público es su mayor motivación para seguir adelante.

Actualmente sigue activa en teatro con Perfume de Gardenia. Mezcalent

Además, adelantó que vienen nuevos proyectos, incluyendo una posible gira, lo que demuestra que su energía y pasión siguen intactas.

El anuncio de su libro ha generado gran expectativa, por ahora, no hay fecha oficial de lanzamiento, pero todo indica que será un proyecto que dará mucho de qué hablar.