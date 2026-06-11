Sonido La Changa, catrinas y futbol: así será el Gran Desfile Mundialista en la CDMX

La Ciudad de México se prepara para vivir la fiebre del Mundial 2026 con una serie de eventos gratuitos que buscarán acercar la experiencia futbolística a miles de personas. Entre las actividades más destacadas se encuentra el Gran Desfile Mundialista, una celebración que combinará tradiciones mexicanas, música, danza y referencias históricas al futbol.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que el objetivo es que la población pueda formar parte de la fiesta mundialista a través de espacios públicos y actividades abiertas para todas las edades.

Un recorrido que fusionará futbol y cultura mexicana:

El desfile se realizará el próximo 13 de junio de 2026 y recorrerá una de las principales avenidas de la capital. El contingente partirá a las 13:00 horas desde la Diana Cazadora y avanzará por Paseo de la Reforma hasta llegar al Monumento a la Revolución, en una ruta aproximada de tres kilómetros.

La propuesta incluirá diversos elementos representativos de la identidad mexicana, como catrinas, chinelos, charros y danzantes prehispánicos, además de carros alegóricos inspirados en la historia de los Mundiales celebrados en México.

Uno de los segmentos más llamativos estará dedicado al Día de Muertos, con una ofrenda especial en honor a figuras legendarias del futbol internacional. Entre los personajes que serán recordados destacan Pelé y Diego Armando Maradona, quienes dejaron una huella imborrable en la historia del deporte.

Foto: Instagram sonido_la_changa_internacional

Sonidero, alebrijes y personajes

La celebración también contará con la participación de "Sonido La Changa", que recorrerá Paseo de la Reforma acompañado por clubes de baile, convirtiendo parte del trayecto en una pista al aire libre.

Asimismo, se presentarán alebrijes monumentales inspirados en especies representativas de México, globos gigantes alusivos a mascotas mundialistas, banderas de las selecciones participantes y una comparsa integrada por personajes tradicionales de la capital, como organilleros, globeros y luchadores.

Foto: Instagram sonido_la_changa_internacional

Entre los atractivos también figuran exhibiciones de juego de pelota, trajes típicos de distintas entidades del país y representaciones relacionadas con los Mundiales de 1970, 1986 y el Mundial Femenil de 1971.

Estadio GAM 2026 ofrecerá más de un mes de actividades

Como parte de la agenda mundialista, el Estadio GAM 2026 abrirá sus puertas el 11 de junio con la transmisión en pantalla gigante del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

El espacio permanecerá activo hasta el 19 de julio, ofreciendo 39 días de entretenimiento, activaciones temáticas, actividades recreativas y espectáculos musicales gratuitos para toda la familia.

La cartelera artística contempla la participación de diversos exponentes de la música y el entretenimiento:

Majo Aguilar – 11 de junio, 17:00 horas.

Banda Maguey – 12 de junio, 18:00 horas.

Platanito Show – 13 de junio.

La Changa – 14 de junio, 17:00 horas.

Foto: Especial

Con estas actividades, la Ciudad de México busca convertir el Mundial 2026 en una celebración accesible para residentes y visitantes, llevando el ambiente futbolero a las calles y espacios públicos de la capital.