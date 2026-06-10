Aún no se decide apertura del Fan Fest en el Zócalo: Brugada

La apertura del FIFA Fan Fest programada para este 11 de junio en el Zócalo capitalino permanece en incertidumbre, debido al operativo de resguardo instalado en el primer cuadro de la Ciudad de México para impedir que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ocupen la Plaza de la Constitución.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que aún se encuentran definiéndose las medidas que se adoptarán respecto a la operación de este espacio, considerado uno de los principales puntos de reunión para los aficionados durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Les vamos a informar posteriormente la definición y rápidamente les diremos cómo vamos a hacer. Sobre qué vamos a hacer respecto al Fan Fest, seguramente ya sea que se grabe un video o se les convoque rápidamente. No se preocupen, van a estar informados de cómo va a ser”, declaró la mandataria capitalina durante una conferencia de prensa este miércoles.

Más temprano, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que será hasta la tarde de este miércoles cuando se determine si existen las condiciones para permitir el acceso de aficionados al FIFA Fan Fest instalado en el Zócalo.

asdfghj Foto: Mateo Reyes | Excélsior

Alternativas para ver el Mundial

Mientras se toma una decisión, el gobierno capitalino mantiene alternativas para que los aficionados puedan seguir la inauguración del Mundial y las actividades relacionadas con el torneo.

Se cuenta ya con 18 sedes del llamado Festival Futbolero, distribuidas en las 16 alcaldías, donde se ofrecerán transmisiones de los partidos, así como actividades culturales, deportivas y gastronómicas para quienes no puedan asistir al Estadio Ciudad de México o, en su caso, al FIFA Fan Fest del Zócalo.

Siete de estos 18 sitios que operarán como sedes oficiales durante los 39 días del torneo, transmitiendo los 104 partidos del Mundial 2026, se trata de:

Parque La Bombilla, en Álvaro Obregón

Parque Tezozómoc, en Azcapotzalco

Deportivo Hermanos Galeana, en Gustavo A. Madero

Utopía Meyehualco, en Iztapalapa

Revolución, en Gustavo A. Madero

Unidad Independencia, en Magdalena Contreras

Deportivo Vivanco, en Tlalpan

asdfghj Foto: Mateo Reyes | Excélsior

El resto, es decir, 11 festivales estarán activos cinco días, para proyectar los cinco partidos de la Selección Mexicana y los momentos más destacados de la justa mundialista, se ubican en:

Parque de los Venados, en Benito Juárez

Parque de la Constitución, en Coyoacán

Deportivo San Mateo Atenco, en Cuajimalpa

Plaza Garibaldi, en Cuauhtémoc

Deportivo Leandro Valle, en Iztacalco

Central de Abastos, en Iztapalapa

Tacuba-Bajopuente PILARES, en Miguel Hidalgo

Deportivo San Francisco Tecoxpa, en Milpa Alta

Bosque de Tláhuac

Utopía Deportivo Eduardo Molina, en Venustiano Carranza

Campos Revolución, en Gustavo A. Madero

La definición sobre la apertura de FIFA Fan Fest en el Zócalo se dará a conocer en las próximas horas de este miércoles, en medio de las movilizaciones que mantiene la CNTE en diversos puntos de la capital del país.