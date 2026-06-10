Mundial 2026: los estadios de México entran en operación bajo una nueva era de vigilancia tecnológica

A partir de mañana, los ojos del planeta entero se posarán sobre la cancha del Estadio Ciudad de México y otros 15 inmuebles, pero las cámaras más sofisticadas del mundo apuntarán directamente a las tribunas. La Copa Mundial de Futbol de la FIFA 2026 arranca en una coyuntura donde la seguridad de más de cinco millones de aficionados se ha convertido en el argumento perfecto para transformar los recintos deportivos en auténticos laboratorios de vigilancia biométrica y algoritmos de control masivo.

México, que comparte la organización del torneo con Estados Unidos y Canadá, no es ajeno a este despliegue de alta tecnología que disuelve la frontera entre la defensa militar y el entretenimiento familiar.

Seguridad con perros robot

De acuerdo con un reporte global publicado por la revista especializada WIRED, las tres sedes mexicanas se encuentran bajo la lupa de los organismos defensores de los derechos digitales debido a la opacidad y el alcance de las herramientas implementadas para el torneo que inicia este verano.

En el estado de Nuevo León, las alarmas se encendieron luego de que las autoridades desplegaran perros de seguridad robotizados en los alrededores del estadio de Monterrey. Estos dispositivos, dotados de inteligencia artificial y cámaras de alta resolución, realizan patrullajes autónomos y tareas de vigilancia de multitudes en las inmediaciones del inmueble, una estampa que parece extraída de la ciencia ficción pero que ya opera de cara al partido inaugural en la Sultana del Norte.

Por su parte, el Estadio Ciudad de México y el estadio de Guadalajara reciben la justa en medio de cuestionamientos sobre la permanencia de estas tecnologías. Históricamente, los grandes acontecimientos deportivos sirven para normalizar la recopilación de datos biométricos. Expertos internacionales advierten que la infraestructura de control que se instala de forma "temporal" para el Mundial suele quedarse de manera permanente, dejando a los ciudadanos expuestos a un monitoreo diario drásticamente mayor una vez que ruede el último balón.

Perro robot

El arsenal en Estados Unidos y Canadá

Al cruzar la frontera norte, el panorama de vigilancia se vuelve aún más agresivo. En Estados Unidos, la administración de Donald Trump ha sido señalada por utilizar la seguridad como pantalla para desplegar sistemas invasivos sin las salvaguardias adecuadas. Agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disponen de un arsenal que va desde programas espía hasta reconocimiento facial, lo que ha llevado a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) a emitir una advertencia de viaje para los extranjeros ante el riesgo de persecución migratoria.

El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense destinó 115 millones de dólares para adquirir tecnologías de drones y sistemas anti-drones (C-UAS), firmando contratos millonarios con empresas de defensa como Fortem Technologies y Sentrycs para neutralizar cualquier dispositivo no autorizado en los estadios. Sin embargo, especialistas del Centro para la Democracia y la Tecnología (CDT) advierten que estos sistemas C-UAS a menudo interceptan señales de radio de teléfonos celulares, abriendo una ventana peligrosa a la captura de datos telefónicos sin el consentimiento de los usuarios.

La vigilancia biométrica basada en IA ya es una realidad en estadios de Boston, Miami y Atlanta, donde los aficionados entran y compran usando únicamente su rostro. Mientras tanto, en Canadá, Toronto inauguró un centro de mando policial de 12.5 millones de dólares de su divisa local, y Vancouver instaló 200 cámaras adicionales, provocando que los reguladores de privacidad de Ontario y Columbia Británica exigieran formalmente el cumplimiento de las leyes de protección de datos.