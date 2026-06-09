Cruz Roja Mexicana presenta operativo para atender emergencias durante Mundial 2026

Con la finalidad de salvaguardar la salud y la integridad de las personas que asistan a los encuentros deportivos e incluso a las celebraciones, la Cruz Roja Mexicana presentó su plan de atención médica prehospitalaria para la Copa Mundial.

La estrategia se realizará en la Ciudad de México, en Monterrey, Nuevo León y en Guadalajara, Jalisco.

Acciones en CDMX

El operativo abarcará puntos de concentración masiva:

-Ángel de la Independencia: Se ubicarán ocho ambulancias en un perímetro de un kilómetro a la redonda, operadas por 32 paramédicos adscritos a las delegaciones de Ciudad de México, Puebla, Morelos e Hidalgo.

Habrá dos unidades en motocicleta para valoraciones en el sitio y cinco especialistas coordinarán las acciones desde el Centro de Mando.

-Estadio CDMX: El perímetro contará con dos ambulancias, ocho técnicos en urgencias médicas y dos motocicletas de primer contacto. Al interior, el personal atenderá tres de los cinco consultorios médicos del inmueble.

En el área de Hospitality permanecerá una ambulancia de soporte avanzado de Cruz Roja Mexicana, reforzando la atención médica y la capacidad de respuesta en caso de requerirse algún traslado durante el evento.

-Zócalo capitalino: El Fan Fest dispondrá de cuatro ambulancias, 16 elementos de tripulación, cuatro médicos y 15 paramédicos pie tierra.

Como parte de las medidas preventivas contempladas para este evento de escala internacional, Cruz Roja Mexicana dispondrá de dos unidades especializadas USAR, integradas con seis elementos por unidad altamente capacitados en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.

Estos equipos permanecerán estratégicamente ubicados en las inmediaciones del Estadio CDMX y, de ser necesario, en la zona del Ángel de la Independencia, preparados para actuar de manera inmediata ante cualquier contingencia que pudiera presentarse.

Cobertura en Jalisco y Nuevo León

Para Guadalajara, la Cruz Roja asignará siete ambulancias: tres en la Central, dos en Toluquilla, una en Expo Guadalajara y una en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.

Y mantendrá en alerta a su equipo USAR.

En Monterrey, el despliegue sectorial registrará 10 ambulancias y 64 técnicos en urgencias médicas distribuidos en Guadalupe, Monterrey Centro, Escobedo, Noroeste, Nor Poniente, Oeste y Poniente.

Tras un año de preparación para este despliegue nacional, la Cruz Roja Mexicana refrendó su compromiso de proteger la vida, la salud y la seguridad de las personas durante uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

La institución mantendrá a su personal, unidades y equipos especializados en estado permanente de alerta para responder de manera oportuna, por lo que ante cualquier emergencia exhortó a la población a marcar al 9-1-1.