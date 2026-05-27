Hugo Sánchez será guía del museo de los Mundiales en México: Dónde, fechas y costo

Hugo Sánchez encabezó la presentación de "la Ciudad que no ha dejado de jugar", exhibición con objetos de los Mundiales en México de 1970, 1971 Femenil, 1986 y 2026, en el recinto de Conferencia Interamericana de Seguridad Social.

En colaboración con Airbnb, la exhibición cuenta con 600 objetos mundialistas y será abierta al público a partir del 30 de mayo hasta el 26 de julio; el acceso será gratuito.

Sin embargo, "La Ciudad que no ha dejado de jugar" es sólo una de las siete actividades que Airbnb planea durante la Copa del Mundo 2026, evento del cual estiman una importante actividad de sus plataformas en Estados Unidos, México y Canadá.

aproximadamente 600 piezas se prestaron para la exhibición. Christian Mendoza/Excélsior

En el anuncio también se confirmó un concurso para vivir a otro nivel la exhibición "La Ciudad que no ha dejado de jugar". Mediante la plataforma de Airbnb, este 28 de mayo en punto de las 9:00 horas, los aficionados podrán ganar una convivencia con Hugo Sánchez, en recorrido exclusivo por el museo, además de boletos para el juego mundialista entre México y Chequia, en el Estadio Ciudad de México.

"La primera experiencia fue muy bonita (pijamada en el Estadio Azteca y Airbnb). cuatro afortunados de esta aventura... Cuando fui al Estadio Azteca, al verlo remodelado, qué cantidad de inversión, tiene que ser cosa monstruosa el estadio. Ya que fui de turista e anfitrión, ver el paseo para compartir con los cuatro ganadores, contarles mis vivencias, mi primer gol como profesional ahí", dijo Hugo Sánchez respecto al concurso anterior.

Brian Chesky, cofundador de Airbnb, destacó la participación de su entidad para cubrir la demanda de hospedaje en las sedes mundialistas, al tiempo que agradeció el apoyo del exfutbolista y extécnico Hugo Sánchez.

"La alianza también es con Fondo de Turismo CDMX, una exposición con unos 600 objetos de colección en los mundiales 71', 70', 86' y el que viene, creamos un diseño exquisito, celebramos la historia del fútbol mexicano, me emociona mucho y es gratuito, elegimos este lugar en alianza con México debido a la historia. Maravilloso que Pelé haya dormido aquí.

"Es un honor estar junto a la leyenda del futbol mexicano, bueno como la gente que te rodea, este anuncio me emociona mucho y trabajar contigo, Hugo. Además de más de 200 mil huéspedes en México, haremos experiencias exclusivas en el Mundial, una con Hugo que tratará de llevar a la gente a la exposición y serán para 10 fans, no sólo conectar con la casa sino con la cultura", explicó Brian Chesky.

Tributo a Pelé

En la Conferencia Interamericana de Seguridad Social también se celebra con memorabilia la estadía en la capital de la Selección de Brasil en el Mundial de 1970.

"La habitación de Pelé", aquella en la que descansó durante su visita a la Ciudad de México, fue acondicionada para que los aficionados se nutran de la historia de uno de los jugadores más importantes en la historia del futbol y campeón mundial en México 70'.

Tributo para Pelé, en la habitación que ocupó durante su estadía en CDMX, en el Mundial 1970. Christian Mendoza/Excélsior