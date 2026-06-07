Parque Elevado Tlalpan, la primera "Utopía Flotante": Clara Brugada

Al Inaugurar el Jardín Flotante Tlallipan ubicado sobre San Antonio Abad, arriba de la línea 2 del Metro con una extensión de casi dos kilómetros, la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció que este jardín conformará una "Utopía Flotante".

Brugada sorprendió a propios y extraños al anunciar que el Jardín Flotante Tlallipan, contará con Comedor Popular, Lavandería, casa de las Siempre Vivas y espacios para el cuidado de los niños, aunque en el lugar no existe todavía ninguna instalación relativa a esos espacios.

El jardín flotante tiene hermosas flores, cactáceas, fuentes, bancas, así como iluminación para la noche y se puede acceder a ella mediante una escalera ubicada sobre Calzada de Tlalpan, a unos metros de la estación del metro Pino Suárez. El Jardín Flotante pasa por la estación del metro San Antonio Abad, donde los ciudadanos podrán bajar al metro, aunque hoy no hay servicio.

La jefa de gobierno adelantó que habrá actividades educativas, lúdicas, y deportivas especiales para las niñas y los niños. Cortesía

Si uno sigue caminando por el Jardín Flotante, se puede llegar hasta la estación Chabacano, pero aún no está terminado el acceso directo al metro, por lo que quienes pasean hoy por el jardín, al llegar a Chabacano deben caminar de regreso un kilómetro para llegar a San Antonio Abad y por allí bajar a Calzada de Tlalpan.

En el recorrido acompañaron a Brugada el secretario de administración y finanzas, Juan Pablo de Botton, de turismo Alejandra Frausto, de cultura Ana Francis López Baygen, así como el director general del Metro Adrián Rubalcava y el coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, Jesús Ramírez.

En su discurso de inauguración Brugada agradeció el esfuerzo de 3 mil trabajadores que participaron en la obra, así como la paciencia de los capitalinos que se enfrentaron a intenso tráfico en la zona por los cierres de Calzada de Tlalpan a diversas horas del día, así como cierres de diversos tramos de la línea 2 del Metro.

Brugada agradeció el esfuerzo de 3 mil trabajadores que participaron en la obra, así como la paciencia de los capitalinos. Cortesía

Hoy es un gran día para la ciudad de México. Hoy inauguramos una obra distinta, una obra innovadora y disruptiva, una obra por y para los peatones: habitualmente los segundos pisos se construyen para el transporte público o privado. Este es el segundo piso para el peatón", dijo la jefa de gobierno.

Detalló que son casi 2 kilómetros de espacio público transformado, integrado con su entorno "con acceso tanto a la avenida como a estaciones del metro. Con este jardín elevado la Ciudad de México cuenta con miles de metros cuadrados de nuevas áreas verdes, más de 100 mil plantas y más de 2000 arbustos y árboles. Este lugar se convierte en el jardín polinizador más largo de toda la ciudad de México".

Y expuso además que será también la primera "utopía flotante de la Ciudad de México: Aquí habrán actividades preventivas de salud, desde atención en laboratorios, hasta mastografías se podrán llevar a cabo en este lugar. Contaremos con cientos de actividades culturales y deportivas a lo largo de estos dos kilómetros".

Brugada agradeció el esfuerzo de 3 mil trabajadores que participaron en la obra, así como la paciencia de los capitalinos. Cortesía

Adelantó que habrá actividades educativas, lúdicas, y deportivas especiales para las niñas y los niños.