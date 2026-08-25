Sol León estaría dispuesta a enfrentarse a Niurka Marcos en el ring, pero exige estas condiciones

El intercambio de declaraciones entre Sol León y Niurka Marcos podría trasladarse del enfrentamiento verbal al ring. La creadora de contenido respondió al reto de la actriz y aseguró que estaría dispuesta a pelear, aunque dejó claras las condiciones que tendría que aceptar para que el combate se concrete.

Entre sus peticiones se encuentran una diferencia en la bolsa económica, un ajuste de peso y que la pelea sea organizada por alguna de las empresas que ya cuentan con experiencia en el boxeo entre influencers.

Foto:niurka.oficial

.¿Qué condiciones puso Sol León para pelear con Niurka?

La empresaria estableció tres requisitos. El primero tiene que ver con el pago: pidió recibir tres veces la cantidad que obtenga Niurka por participar en el combate.

León justificó esta exigencia al señalar que su capacidad para atraer audiencia y generar ingresos sería mayor. Incluso recordó su participación en La Mansión VIP, donde ambas coincidieron durante la primera temporada del reality.

En las peleas de box hay que generar, hay que facturar”, señaló la influencer al defender su postura sobre la diferencia económica.

La segunda condición está relacionada con el peso. Sol consideró que actualmente existe una diferencia importante entre ambas y afirmó que Niurka tendría que bajar alrededor de 30 kilos para que las dos llegaran al enfrentamiento con un peso similar.

Con su característico tono, León también hizo comentarios sobre la estatura y condición física de ambas, aunque insistió en que el objetivo sería conseguir una pelea más equilibrada.

Foto: Facebook Sol León

¿En qué eventos aceptaría enfrentarse a Niurka?

La tercera petición está relacionada directamente con la organización del combate. Sol León aseguró que solamente estaría dispuesta a participar si la pelea se realiza bajo las marcas Supernova o Ring Royale.

Supernova, Ring Royale, y si no, no”, sentenció la creadora de contenido.

Ring Royale, evento organizado por Poncho de Nigris, realizó su primera edición en marzo de 2026 y ya tiene contemplada una segunda entrega para marzo de 2027.

¿Por qué Sol León pide ganar más dinero?

Uno de los puntos que generó mayor reacción fue la petición de recibir una cantidad superior a la de Niurka. León argumentó que su propuesta económica está relacionada con el alcance que tiene entre sus seguidores y con la capacidad de generar audiencia.

La influencer también recordó que Niurka tuvo una participación breve en La Mansión VIP, pues fue la primera eliminada de la competencia. En contraste, Sol León ganó aquella primera temporada y obtuvo el premio principal.

Después de su salida, Niurka cuestionó públicamente el resultado y llegó a señalar que había existido fraude y favoritismo.

Foto: Facebook

¿Cómo comenzó el enfrentamiento entre las dos?

El posible combate surgió después de que Niurka hablara públicamente sobre Sol León y expresara su deseo de enfrentarse con ella.

La actriz utilizó fuertes palabras para referirse a la influencer y la acusó de ser manipuladora y de presentarse como víctima después de provocar determinadas situaciones.

Las declaraciones reavivaron una rivalidad que ya había tenido antecedentes durante su convivencia en La Mansión VIP. En aquel reality, ambas protagonizaron algunos desencuentros, entre ellos una discusión relacionada con la vida sentimental de Niurka.

¿Sol León llevará un equipo legal a la pelea?

Además de las condiciones económicas, deportivas y de organización, León adelantó que llevaría representación legal en caso de que el combate llegara a realizarse.

La empresaria hizo referencia a la polémica que surgió alrededor de la pelea entre Agustín Fernández y Bruno Espino, pareja de Niurka, en La Madre de Todas las Batallas 3. El resultado de aquel encuentro fue cuestionado por algunos seguidores y por el influencer Naim Darrechi.

Por ello, León señaló que buscaría contar con respaldo jurídico durante el evento.

Por ahora, Niurka Marcos no ha dado una nueva respuesta pública a las condiciones planteadas por Sol León.

Mientras tanto, la actriz se prepara para formar parte de la segunda temporada de La Granja VIP, por lo que habrá que esperar para saber si finalmente acepta las reglas propuestas y si el enfrentamiento termina convirtiéndose en una pelea de boxeo.