Crece la controversia entre Sol León y "Patitas Firmes" por el destino de perros rescatados

La polémica comenzó luego de la asociación Patitas Firmes, cuestionara a Sol León sobre el paradero de Pancho y Chiquis, dos perritos que la influencer adoptó hace más de un año.

La organización aseguró que, tras hacer pública su petición para conocer el estado de los animales, comenzó a recibir amenazas.

Ni un paso atrás. Ellos son familia. Necesitamos verlos físicamente vivos. Te los dimos vivos y así los queremos. Tus seguidoras y tú no nos asustan. Nuestro amor animalista es más fuerte porque cuidamos la creación de Dios. A todos puedes engañar, menos a Dios", publicó la asociación en redes sociales.

Ante la polémica, Sol León explicó que adoptó a los perros y aseguró que actualmente mantiene a varios más. Señaló que, debido a sus compromisos laborales, ella no es quien los cuida directamente, sino que su madre era la encargada de atenderlos, mientras ella cubría todos los gastos.

Cuando las personas empiezan a verme como un banco, yo me retiro", expresó.

Foto: Facebook Sol León

Patitas Firmes respondió que su única intención era conocer el estado de los perros, ya que, según la organización, Sol había entregado alimento, pero nunca enseñó dónde se encontraban Pancho y Chiquis. Incluso señalaron que estaban dispuestos a devolver las croquetas donadas con tal de recuperar a los animales.

Por su parte, Sol León explicó que tanto ella como su madre han rescatado y mantienen a varios perros que vivían en situación de calle, asegurando que ella es quien cubre todos los gastos de esa labor.

La influencer también reveló que uno de los perros que adoptó, atacó a otro de sus animales, provocándole la pérdida de un ojo.

Foto: Captura de video

Además, explicó que su madre atraviesa por un delicado estado de salud y requiere cuidados especiales. Debido a esa situación, algunos de los perros de mayor tamaño ya no permanecen con ella, si no en otra ubicación, mientras que otros están bajo el cuidado de la propia Sol León. La empresaria insistió en que nunca abandonaría a un animal ni permitiría que la utilizaran únicamente para pedirle dinero.

Sol mostró capturas de pantalla de una supuesta conversación en la que, según ella, Patitas Firmes le solicitaba 85 mil pesos para rescatar a un perro. La influencer calificó esa situación como un intento de "extorsión" y afirmó que no puede ayudar económicamente a todas las causas.

También explicó que el cuidado de perros grandes resulta complicado, ya que en ocasiones pueden pelear entre sí, y reconoció que no analizó que algunos perros acostumbrados a vivir en la calle no podían convivir con otros criados en un entorno doméstico.

Asimismo, acusó a la asociación de intentar perjudicar su imagen para obtener dinero y reiteró que todos los perros se encuentran bajo su resguardo y protección.

Sin embargo, usuarios en redes sociales comenzaron a viralizar fragmentos del reality "La Mansión VIP", donde una de las hijas de Sol León comenta que un perro de su madre le quitó un ojo a uno de los perros pequeños.

Tras las declaraciones de la influencer, Patitas Firmes negó haber solicitado dinero. Patricia Sandoval, quien encabeza la organización, aseguró que el número telefónico mostrado por Sol León no les pertenece y sostuvo que la conversación fue fabricada para desprestigiar a la asociación.

Foto: Redes Sociales

Sandoval afirmó que no permitirá que se difame el trabajo de la organización y reiteró que únicamente buscan comprobar que Pancho y Chiquis se encuentran en buen estado. Además, señaló que cuentan con capturas y videos que demuestran que la conversación difundida es falsa.

En distintas ocasiones, Sol León ha asegurado que tiene cerca de 40 perros; posteriormente señaló que, tras contarlos, en realidad tiene 25 ejemplares de la raza pomerania.

Por su parte, Patitas Firmes es una organización dedicada al rescate y cuidado de perros y gatos en situación de abandono o maltrato. A través de sus redes sociales promueve la adopción responsable y solicita apoyo de la ciudadanía para continuar con su labor.